Under 20 azzurra ancora a mani vuote: per Mannini solo 20 minuti Prestazione negativa della difesa contro una Germania che non ha perdonato nulla

Un'altra rovinosa caduta per gli azzurrini di Carmine Nunziata. L'Under 20 italiana incassa altri tre gol dalla Germania, dopo la sconfitta rimediata ad opera dell'Inghilterra (1-3). Prova imbarazzante della difesa azzurra con Amey sfortunato protagonista in almeno due delle reti subite. La Germania è andata in vantaggio al 44' della prima frazione da parte dell'attaccante Moerstedt. Nella ripresa al 59' viene espulso Verde che si immola per fermare Lum che aveva intercettato un passaggio corto di Amey. Al 66' ancora il difensore del Frosinone protagonista in negativo: il suo passaggio a Vannucchi è cortissimo e il solito Moerstedt si inserisce e raddoppia. Erroraccio anche in occasione del terzo gol, al 79': Stabile azzarda un dribbling al limite dell'area e Alfa-Ruprecht gli ruba il pallone e segna il 3 a 0.

Il giallorosso Mannini è entrato solo nella ripresa al 70' al posto di Coletta, con il risultato già sul 2 a 0 per la Germania. Test difficile e di alto livello per i ragazzi di Nunziata, che hanno commesso troppi errori in fase difensiva.

GERMANIA U20-ITALIA U20 3-0

Germania(4-2-3-1): Rothenhagen; Porstner, Muller, Pinto Pedrosa, Da Silva; Erlein, Catovic; Zor, Lum, Poller; Moerstedt. Panchina: Hellstern, Bulut, Kabar, Odogu, Lenz, Alfa-Ruprecht, Stange, Erevbenagie, Schmetgens, Kamga. All. Wolf

Italia (4-3-3): Vannucchi; Amey, Stabile, Verde, Cama; Di Nunzio, Sala, Coletta; Pafundi, Lavelli, Mosconi. Panchina: Siviero, Idele, Rispoli, Mannini, Rao, Pagnucco, Mirra, Fellipe Jack, Mout, De Pieri, Cassa, Cerbone, Mancuso. All. Nunziata