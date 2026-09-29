Il Benevento incontra le imprese locali: martedì 6 sarà alla BigMat Edil Appia Saranno presenti Caldirola e Vannucchi, oltre che due giovani della Primavera, Pacifico e Kwete

Il Benevento è sempre più impegnato a creare occasioni di relazione tra la società sportiva e le realtà imprenditoriali che la sostengono, valorizzando il loro contributo e rafforzando il legame con la comunità.

Per questa ragione martedì 6 ottobre 2026, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, una delegazione del Benevento Calcio sarà presente presso BigMat Edil Appia, in contrada Piano Cappelle a Benevento, per un incontro con i responsabili dell’azienda e i loro ospiti.

Parteciperanno i calciatori della prima squadra Luca Caldirola e Gianmarco Vannucchi, insieme a Niccolò Pacifico e Marcel Kwete, del settore giovanile. Con loro saranno presenti il direttore sportivo Emanuele Padella, il team manager Fabrizio Melara e Andrea De Falco, dell’area scouting.

Il programma prevede un momento di presentazione e dialogo con i responsabili di Edil Appia, brevi interviste, occasioni di incontro con gli ospiti invitati dall’azienda, foto, autografi e un piccolo buffet.

Per la prima volta saranno coinvolti anche due ragazzi del settore giovanile. La loro presenza ha anche una finalità formativa: imparare a rappresentare il Club fuori dal campo, confrontarsi con interlocutori diversi e comprendere l’importanza del rapporto con tifosi, sponsor e territorio. Affiancare calciatori esperti e dirigenti in queste occasioni significa prepararli anche alle responsabilità che accompagnano il percorso di un calciatore professionista.

L’organizzazione e la comunicazione saranno seguite da Paola Catalano e Sonia Iacoviello, con Mario Taddeo per il servizio fotografico e Fabrizio Angrisani per i contenuti video.