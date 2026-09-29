Frosinone-Benevento sarà trasmessa in diretta da Ottochannel Buone notizie per i tifosi della Strega: appuntamento a venerdì alle 15 in diretta sul canale 16

Buona notizia per i tifosi del Benevento e non solo. Il test amichevole di venerdì, in programma alle ore 15, sarà trasmesso in diretta da Ottochannel, anche in streaming. Il confronto dello Stirpe sarà a porte chiuse, ma gli appassionati potranno vederlo in diretta attraverso il canale 16. Sarà interessante seguire la Strega contro i ciociari guidati da Alvini, i quali al momento sono tra le rivelazioni più interessanti del campionato di Serie A. Floro Flores aveva chiesto espressamente la disputa di un test di spessore, ed è stato prontamente accontentato dalla società che si è messa subito in contatto con il club gialloblù. Le due squadre si sono confrontate in amichevole anche lo scorso primo agosto, con il pareggio finale di 2-2 maturato nel corso dei novanta minuti di gioco. Dopo il rigore di Calò, ci furono le marcature giallorosse di Lamesta e Prisco, prima del gol finale di Gelli che riportò il risultato in equilibrio.