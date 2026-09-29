San Michele, la Questura di Benevento riceve Cittadinanza Onoraria di Foglianise Celebrata una Santa Messa presso l’Eremo di San Michele Arcangelo a Foglianise

Questa mattina, in occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo Patrono della Polizia di Stato, è stata celebrata una Santa Messa presso l’Eremo di San Michele Arcangelo a Foglianise (BN), officiata da S.E. Mons. Michele Autuoro, Arcivescovo Metropolita di Benevento e concelebrata da Don Nicola Gagliarde, parroco della Chiesa Madre di San Ciriaco di Foglianise e dal cappellano della Polizia di Stato Don Giancarlo D’Ambrosio.

Oltre al personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, erano presenti i familiari delle vittime del dovere, le autorità civili e militari, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato.

Al termine del rito religioso, il Questore Giovanni Leuci, dopo aver salutato e ringraziato i presenti per la partecipazione, ha manifestato la propria gratitudine alle donne e agli uomini della Polizia di Stato che con il loro quotidiano lavoro rappresentano un punto di riferimento per la collettività, sottolineando, anche in quest’occasione, l’importanza di combattere il male e difendere il bene, tema del convegno che si è svolto ieri mattina presso l’Auditorium di Sant’Agostino (BN).

Successivamente, il Sindaco Mastrocinque ha conferito la Cittadinanza Onoraria di Foglianise alla Questura di Benevento - Polizia di Stato, consegnando al Questore Leuci una pergamena come simbolo di gratitudine dell’intera comunità per il lavoro svolto quotidianamente dalla Polizia di Stato.