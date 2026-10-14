Scontro tra due auto sulla 90 bis: un ferito e paura Incidente tra una Renault ed una Mahindra

E' di una persona trasferita al pronto soccorso del Fatebenefratelli e due auto danneggiate il bilancio dell'incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la Statale 90 bis, nel territorio di Benevento. Un violento tamponamento tra una Renault Clio ed una Mahindra. Sembra che una delle due auto stesse girando in una traversa.

Scattato l'allarme, sul posto sono accori gli agenti della Polizia Municipale, i sanitari del 118 che hanno soccorso e trasferito in ospedale la malcapitata e una pattuglia della Guardia di Finanza in transito che si è fermata per prestare ausilio a causa del traffico che a quell'ora interessava l'arteria.