Il Benevento "raddoppia": oggi ha svolto due allenamenti Unico assente Sernicola, per via della parotite. Floro studia le mosse per il Vicenza

Il Benevento approfitta della giornata di sole e... raddoppia. Due sedute anziché una sola. Floro Flores non vuole lasciare nulla al caso, ha bisogno di tenere tutti i suoi allievi sul pezzo e li chiama in campo per una classica “doppia”. “La mattinata si è aperta col lavoro in palestra e poi in campo esercitazioni dedicate alla fase difensiva e offensiva. Nel pomeriggio, invece, i giallorossi hanno svolto un’attivazione tecnica, lavori specifici finalizzati alla costruzione del gioco e una partita a tema su metà campo”.

L'unico assente annunciato è stato Sernicola, che sta smaltendo i postumi della “parotite”. Nessun problema per Scognamillo, che martedì alla ripresa aveva accusato un piccolo dolore alla schiena per via di uno scivolone inaspettato sull'erba scivolosa.

Floro ha da sciogliere tanti dubbi, anche se è forte il desiderio di ripartire lì dove si è staccato dopo la sfida col Cesena. Rimane la voglia di impiegare al meglio Luigi Cherubini, protagonista di un quarto d'ora finale spettacolare contro i romagnoli. Ma c'è anche il rebus del ritorno in campo di Tony Prisco, che ha smaltito in fretta la lieve distrazione all'adduttore. L'abbondanza non ha mai procurato problemi al tecnico giallorosso, che ha il solo rammarico di dover lasciare fuori qualcuno che meriterebbe di giocare.

Qualcosa di più si saprà venerdì alle 12,30, quando Floro Flores risponderà alle domande della stampa nella conferenza settimanale.