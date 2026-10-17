Furti e atti vandalici nel cimitero. "Un'offesa alla memoria dei nostri cari" La denuncia del sindaco di Paduli, Vessichelli: aumenteremo la vigilanza

"Ci sono luoghi che meritano rispetto. Sempre. Il cimitero comunale è uno di questi. Con profonda amarezza e indignazione, l'Amministrazione comunale di Paduli denuncia il ripetersi di episodi di furto e vandalismo all'interno del cimitero, dove vengono sottratti portalanterne, fiori e altri arredi funerari dalle tombe dei nostri concittadini".

Questa la denuncia forte del sindaco di Paduli Domenico Vessichelli che giustamente definisce "Gesti vergognosi e di una gravità morale inaccettabile" quelli registrati nel cimitero del centro sannita.

"Chi si rende protagonista di simili comportamenti non si limita a sottrarre degli oggetti, ma calpesta la memoria dei defunti, profana il dolore delle famiglie e manca di rispetto all'intera comunità. Non è soltanto una questione di danni materiali. È una questione di civiltà, sensibilità e rispetto.

Il cimitero non è un luogo qualsiasi. È il luogo della memoria, degli affetti e del raccoglimento. E come tale deve essere rispettato.

Come Amministrazione comunale condanniamo con assoluta fermezza questi atti di inciviltà e vigliaccheria, che offendono profondamente il sentimento di tutta la cittadinanza.

Chiediamo a tutti i cittadini di Paduli di fare gruppo, di sentirsi parte di una comunità unita e responsabile, collaborando attivamente per contrastare questi episodi. Invitiamo chiunque assista a comportamenti sospetti o sia a conoscenza di situazioni anomale a segnalarle tempestivamente alle autorità competenti. La collaborazione di tutti è fondamentale per tutelare un luogo che appartiene alla memoria collettiva della nostra comunità.

Dal canto nostro, come Amministrazione comunale, intensificheremo le attività di vigilanza e controllo all'interno del cimitero, con l'obiettivo di prevenire nuovi furti e atti vandalici ed evitare che simili spiacevoli episodi possano ripetersi. Non possiamo e non dobbiamo permettere che pochi individui, con comportamenti ignobili, compromettano la serenità di chi si reca al cimitero per rivolgere un pensiero, una preghiera o portare un fiore ai propri cari". Il rispetto per chi non c'è più è il primo segno di civiltà di una comunità. E su questo non possono esserci compromessi.