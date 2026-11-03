Perde il controllo dell’auto che finisce contro guardrail: ferita una donna Incidente stradale sulla Benevento - Campobasso: malcapitata trasferita in ospedale in codice rosso

Incidente stradale questa mattina lungo la statale 87 che da Benevento con luce a Campobasso. All'altezza della zona denominata zingara morta, una donna ha perso il controllo della sua Fiat Panda e stava guidando in direzione di Fragneto Monforte. L'utilitaria è finita più volte contro i guardrail a destra e sinistra della carreggiata in salita in quel tratto di strada. Violenti gli impatti contro le barriere. A far scattare l'allarme sono stati gli altri automobilisti che percorrevano l'arteria. Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione di Pesco Sannita, i vigili del fuoco dal comando provinciale di Benevento e l'ambulanza del 118.

I soccorritori hanno estratto la malcapitata dall'abitacolo della Fiat Panda e l'hanno affidata alle cure dei sanitari che hanno trasportato poi la giovane donna al San Pio di Benevento in codice rosso.

Saranno ora le indagini dei carabinieri della stazione di Pescow, sannita a dover individuare le cause che hanno provocato l'incidente stradale. Traffico rallentato sulla 87 per consentire i soccorsi e i rilievi dei militari.