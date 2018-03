"AVANGUARDIA tra evocazioni e futuro". Al via mostra di Rauso Organizzata alla Rocca da "IA... in Arte". L'artista donerà pregiata opera all'avvocato Vigorito

Domani, venerdì 23 marzo alle ore 18 l’Associazione culturale “IA... in Arte” organizza presso la Rocca dei Rettori l’inaugurazione della mostra pittorica di Mario Rauso “AVANGUARDIA tra evocazioni e futuro” mostra antologica. Alla cerimonia inaugurale l’artista donerà una sua pregiatissima opera al presidente della società Benevento Calcio, l'avvocato Oreste Vigorito.

L’evento vedrà la partecipazione dagli allievi del Liceo Musicale G. Guacci Benevento dall’Ensemble Jazz diretto dal Maestro Giancarlo Sabbatini con il coordinamento artistico di Selene Pedicini.

Mario Rauso è nato a Benevento il 12 agosto 1940. Vive e lavora nel centro storico della sua città, in Vico Noce 30.

Svolge la sua attività di pittore attraverso la quale cerca di recuperare, in un suo mondo sempre in continua evoluzione, quelli che sono i valori stilistici, storici e più intimi degli antichi borghi dell’Irpinia e del Sannio.

Mario Rauso nelle sue opere, partendo dall’interpretazione dell’atmosfera di un “classicismo scultoreo” diffuso nella città di Benevento e frammentato nei muri dei palazzi e delle case comuni, riesce ad elaborare un percorso stilistico deciso e assai originale.

Un’arte questa di Rauso che è un tentativo, riuscito con perfetta simbiosi tra pittura e scrittura, a voler ripercorrere atmosfere oniriche che si muovono tra magia ed esoterismo, prendendo a pretesto frammenti scultorei di epoca romana. Il risultato delle sue opere è una sorta di tridimensionalismo in cui i rapporti volumetrici delle figure danno all’opera d’arte una vitalità originale e perenne.

La mostra sarà visitabile dal 23 al 30 marzo 2018 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle16 alle 20; sabato e domenica 10 – 12 e 16 21.

