Riverberi: il Sannio e l'Appia protagoniste Conferenza stampa di presentazione della kermesse jazz

Riverberi, il festival jazz ideato e diretto da Luca Aquino, è ormai un brand importante per il Sannio. Un brand che quest'anno andrà a valorizzare il Sannio, i suoi comuni, avendo come filo conduttore l'Appia. Questa edizione infatti si chiamerà “Appia in Jazz, Riverberi”, presentata questa mattina nella splendida cornice del Castello dell'Ettore di Apice, da Luca Aquino, e dai sindaci dei comuni che saranno toccati dal festival, che si sono detti oltremodo soddisfatti di ospitare un evento del genere, sottolineando l'importanza di far rete per valorizzare il territorio. L'arte per l'arte insomma. Tra i numerosi concerti in calendario, quello di Eugenio Finardi accompagnato del pianista Mirko Signorile e dal sassofonista Raffaele Casarano. Ma tanti artisti di stampo internazionale arriveranno nel Sannio, come hanno spiegato l'assessore al turismo del Comune di Apice, Filippo Iebba e il direttore artistico del festival Luca Aquino (per ascoltare le interviste clicca il video).