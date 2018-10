Il movimento internazionale "Life Beyond Tourism"si presenta Conferenza stampa a Benevento

Conferenza stampa di presentazione del Movimento internazionale “Life Beyond Tourism”. L'appuntamento è per venerdi 12 ottobre 2018 al Museo del Sannio di Benevento (sala “Vergineo”) alle ore 17:00.

Il Movimento internazionale “Life Beyond Tourism” è presente oggi in 83 paesi nei 5 continenti ed offre una piattaforma virtuale alla conoscenza fra culture basata su elementi fondamentali quali: Viaggio, Giovani, Interculturalità, Patrimonio Culturale, Dialogo, Conoscenza, Rispetto, con la promozione, sviluppo, realizzazione di iniziative, ricerche, studi, pubblicazioni, premi, borse di studio.

Life Beyond Tourism® introduce un nuovo modo di pensare e agire responsabilmente, mettendo il dialogo tra culture al centro. Le peculiarità che differenziano le varie culture rappresentano un patrimonio di ricchezza da preservare, diffondere e far conoscere attraverso l’incontro e il dialogo durante il momento del viaggio.

Il Movimento Life Beyond Tourism traduce in pratica i princìpi di Life Beyond Tourism® proponendo una nuova offerta commerciale incentrata sull’agire etico. Si rivolge a singoli individui, piccoli artigiani, aziende ed istituzioni: tutti soggetti che possono adoperarsi a vari livelli all’azione etica Life Beyond Tourism.

Introdurrà il direttore Artistico di “StregArti”, Eraldo Vinciguerra. Saluteranno: il Presidente della Provincia di Benevento, Claudio Ricci; il Presidente dell’Associazione di Promozione Turistica “Samnium” e presidente Federturismo Aicast, Giuseppe Petito. Seguirà la presentazione del Movimento “Life Beyond Tourism” a cura del presidente della Fondazione “Romualdo Del Bianco”, Paolo Del Bianco.

Saranno altresì presenti alla conferenza: l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Benevento, Oberdan Picucci; il Capogruppo al Consiglio Comunale di San Giorgio del Sannio con delega alle Politiche di Sviluppo , Giuseppe Soricelli; l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Solopaca, Luigi Iannucci; l’Assessore delegato ai Lavori Pubblici del Comune di Vitulano, Umberto Morisco D’Ambrosio; il Presidente di Confcommercio Benevento, Nicola Romano; il Presidente Unpli Benevento, Antonio Lombardi; Agenzie di viaggi; Tour Operator; i Presidenti delle Pro loco del Sannio; imprenditori; aziende vinicole e dell’artigianato della Provincia di Benevento; i volontari del Servizio Civile Unpli..

A conclusione del pomeriggio la cerimonia di consegna del Busto raffigurante il sommo scienziato Galileo Galilei, donato alla Provincia di Benevento.

