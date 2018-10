Studenti tedeschi al Lombardi di Airola Erasmus Plus, scambio culturale con la Germania

Ventidue studenti tedeschi del Liceo di Uslar in Italia, grazie al Progetto “Erasmus plus”: saranno ospiti, fino al 24 ottobre, di altrettanti alunni dell’ Istituto Superiore “Alessandro lombardi” di Airola: 18 dell’ ITE e 4 del liceo Classico.

Una settimana piena di attività scolastiche e formative: i ragazzi avranno prima un ruolo di osservatori e fruitori delle proposte didattiche, per passare, poi, ad essere dei veri e propri esecutori e sperimentatori in prima persona. Lezioni di Latino, Inglese, Italiano, attraverso cui conosceranno i primi strumenti della nostra lingua; successivamente a lezioni di informatica, finalizzate alla conoscenza ed uso dei software per la creazione e stesura di una rivista/giornale. Il prodotto finale, che si realizzerà nella scuola tedesca sarà, infatti, l’elaborazione di un giornale contenente tutti gli obiettivi, le conoscenze e le esperienze fatte nelle due settimane. I ragazzi tedeschi sono sistemati presso le famiglie dei loro partner: mattinate di attività, con lezioni e seminari su temi di istruzione generale riguardanti i due sistemi scolastici a confronto; arte e storia locale; la scoperta di tradizioni, usi e costumi con tematiche nell’ambito del settore economico – lavorativo; visite ed escursioni a luoghi di particolare interesse storico – artistico del territorio.

“E’ una bellissima esperienza – ha spiegato la dirigente scolastica del Lombardi Marilina Cirillo - che avvicina due mondi differenti con attività extrascolastiche e visite guidate nei luoghi più belli della nostra terra. Allo stesso tempo lo scambio ci consente di esprimere al meglio il senso dell’ospitalità italiana, facendo conoscere e promuovendo il territorio e le tradizioni locali legate al passato della nostra città”.

A guidare gli studenti nel progetto le docenti italiane Michelina Falzarano, Beatrice Salegna, Linda Fuccio e tedesche Juliane Schnapparelle, Fiedler Ulrike.

Gli studenti del Lombardi coinvolti sono: Luca Barbato, Alin Cerbe, Chiara Crisci, Elisa Crispo, Mariachiara Cuozzo, Matteo Di Fratta, Mariapia Falzarano, Federica Feleppa, Thomas Feo, Mariassunta Fuccio, Lin Long Teng, Federica Massaro, Mariangela Massaro, Katia Meccariello, Valentina Pia Morgillo, Roberta Napolitano, Marilina Pia Pino, Ilaria Russo, Igor Senneca, Annalisa Stallone, Cristina Tirino, Pierluigi Viscariello.

Gli studenti tedeschi sono: Berndt Lisa, Borchert Meret Zoé Alina, Domschke Chantal-Michelle, Fischer Darvin, Gerke Michel, Gerl Stine, Grebe Sophie, Heese Greta, Heinrich Jette, Henneke Paula, Johanning Jonas, Kempf Luca Maximilian, Kiefer Jannis, Musiol Vanessa, Porath Stella Antje Christine, Reschke Aaron, Sattler Mala, Schwedler Paula, Setz Ragna Freya, Moews Julia, Thiele Frederike, Höltge Elli Charlotte.

