Un te' al museo tra musica, arte e scrittura L'iniziativa in programma dal 23 febbraio al 4 maggio

"Un te' al Museo. Incontri a due voci", è il titolo di una iniziativa in programma dal 23 febbraio al 4 maggio, a cura di Mediateur, all’Infopoint del Museo del Sannio di Benevento. A comunicarlo il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria. L'iniziativa prevede un ciclo di incontri pomeridiani dedicati alle arti visive e ai linguaggi espressivi contemporanei. Il sabato pomeriggio, all’ora del tè, artisti, studiosi e professionisti del settore daranno vita a conversazioni informali su musica, arte di strada, fotografia, scrittura, viaggi e poesia.

“Un tè al museo – Incontri a due voci” prevede due ospiti speciali che, in ogni incontro, si racconteranno e si confronteranno con il pubblico. Sei, in totale, gli appuntamenti in programmatutti con ingresso libero e gratuito e con inizio alle 16.30. Si inizia sabato prossimo, 23 febbraio. Il primo appuntamento è con “Dietro le quarte. Come nascono i libri”, a cura della scrittrice Isabella Pedicini e della graphic designer Aurora Lobina. Il 2 marzo si parlerà di “Strade, occhi e terre oltre i confini” con la narratrice “minaviandante” Valentina Barile e l’antropologo Aldo Colucciello. Il 23 marzo, con “Musica per gli occhi” il compositore e direttore d’orchestra Luigi Lombardi d’Aquino e il regista Valerio Vestoso racconteranno come nasce la musica per il cinema. Il 6 aprile il liutaio Enrico Minicozzi terrà banco insieme al polistrumentista Corrado Ciervo per “Legno a corde”. Il 27 aprile spazio alla contaminazione #POST POetry-STreet Art con lo street artist Fabio Biodpi della Ratta e il performer Vittorio Zollo. Infine il 4 maggio “Siamo tutti fotografi! (?) Riflessioni intorno al mondo delle immagini nell’epoca degli eccessi”. Il sesto e ultimo appuntamento sarà, per l’occasione, a tre voci e vedrà la partecipazione di Salvatore Picciuto, di Myphotoportal.com, Giovanni Minervini, appassionato di fotografia, e Fabiana Peluso, storica dell’arte.