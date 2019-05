Istituto Pascoli, ecco il bilancio dell'anno scolastico La dirigente: "Impegnati per realizzare al meglio la mission educativa"

“È un anno scolastico ricco di soddisfazioni e successi per i docenti e gli alunni dell’Istituto Comprensivo 'Pascoli' di Benevento, scuola fortemente impegnata nella innovazione didattico-metodologica”. Così la dirigente scolastica dell'Istituto sannita, Rosetta Passariello nel tracciare il bilancio dell'anno scolastico che si avvia ormai a conclusione. “Il 4 maggio – ricorda la scuola in una nota - l’alunno Raffaele Botticella ha vinto il Primo premio nella competizione Match X Matt, prestigiosa gara regionale di matematica, meritando il plauso della Commissione del Concorso, della Dirigente e dell’intera comunità scolastica dell’istituto Pascoli”. Ed in merito, la dirigente evidenzia: “L’alunno Botticella è una delle eccellenze del nostro istituto che ha avuto l’opportunità di esprimere le proprie potenzialità grazie al sapiente e competente lavoro svolto dai docenti. Anche nella competizione nazionale “πDay “, in cui le squadre delle Scuole di tutte le regioni italiane si sono sfidate nella risoluzione di quesiti matematici, gli alunni della Pascoli, che hanno partecipato per la prima volta, si sono classificati al posto 115esimo su 2229 istituti. L’Istituto Comprensivo “Pascoli” di Benevento intende rispondere con professionalità ai bisogni educativi di tutti gli alunni, implementando processi di apprendimento ricchi, articolati, diversificati, promuovendo nuovi e stimolanti approcci alle discipline. In qualità di Dirigente - ha proseguito Passariello - devo esprimere tutta la mia soddisfazione per l’entusiasmo e l’impegno con cui i docenti dell’Istituto comprensivo Pascoli progettano, organizzano, realizzano le attività, rispondendo con professionalità ai bisogni educativi di tutti gli alunni, consentendo l’acquisizione di solide competenze di base, valorizzando le eccellenze in ogni ambito educativo. È notizia recente che la squadra di Rugby dell’istituto si è classificata prima nella fase regionale dei giochi sportivi studenteschi e parteciperà alle gare nazionali”. La Dirigente Passariello ha quindi concluso: “In un’ottica di rendicontazione sociale possiamo dire che l’Istituto Pascoli si impegna per realizzare al meglio la propria “Mission educativa” e consolidare il proprio ruolo culturale all’interno della comunità di riferimento, contribuendo a scoprire e valorizzare i talenti e permettendo loro di spiegare le ali e volare alto nel panorama delle competenze spendibili per il loro futuro”.