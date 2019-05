Moon, ecco il nuovo singolo degli Ice-Angels 32 Il brano della band sannita estratto dall'Ep Calish in uscita a giugno

Nuovo singolo per la band sannita Ice-Angels 32, primo estratto dall'EP Calish in uscita il prossimo giugno.

Moon è un brano Alternative rock di impronta britannica. Racconta di un amore per tanto desiderato e alla fine trovato.

La luna ruota intorno la terra senza mai toccarla, la luna illumina da sempre il cammino degli uomini nella notte: da questi due assunti è nata l’ispirazione per la scrittura del brano. Il pezzo è stato scritto ed arrangiato interamente dalla band e registrato tra Napoli, Montesarchio e San Giorgio del Sannio; il mix è stato affidato al maestro Angelo Cioffi, mentre il mastering è stato fatto agli Abbey Road Studios di Londra.

Il videoclip è stato girato nei locali dello Spazio Piper e nel liceo "Enrico Fermi" di Montesarchio, con la partecipazione di una buona fetta del corpo studentesco e vede anche un cameo del preside Giulio De Cunto. I protagonisti del video sono Giuseppe Compare ed Erica Nuzzo.

La band sannita è composta da: Antonio Luciano - Chitarra e Voce, Mattia Luciano - Tastiere e Synth, Aniello Montella - Basso, Raffaele Capriati – Batteria.

Attualmente gli Ice-Angels 32 sono nella prima fase promozionale del singolo Moon e dell’EP Calish. La parola Calish è un ibrido tra Californian e British, i due generi che più rappresentano i membri della band, inoltre rispecchia anche il sound dell’ep.