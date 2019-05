Fracci e Giannini, omaggio a Fellini al Teatro Romano Il 1 settembre l'evento della Compagnia di Balletto di Benevento. Venerdì la presentazione

“La strada ... e i suoi ricordi. Omaggio a Federico Fellini e Nino Rota”, liberamente tratto dall’omonimo film di Federico Fellini su musiche di Nino Rota.

E' l'evento della Compagnia di Balletto di Benevento, in programma in città al Teatro Romano il 1 settembre prossimo, che sarà presentato venerdì alle 11 a Palazzo Paolo V.

Il balletto in atto unico con la partecipazione straordinaria dell’etoile internazionale Carla Fracci e di Giancarlo Giannini, è una nuova produzione della Compagnia Balletto di Benevento e dell’Orchestra Filarmonica di Benevento per la regia di Beppe Menegatti, con le coreografie di Nicoletta Pizzariello, Hektor Budlla e Carmen Castiello.

Direttore d’orchestra sarà Beatrice Venezi, la direzione artistica è di Carmen Castiello. Partner dell’evento sono l’accademia Margaret Cameron e l’associazione Stregati da Sophia.

All'incontro parteciperanno il sindaco Clemente Mastella, l’assessore alla Cultura e all’Istruzione, Rossella Del Prete; Ferdinando Creta, Direttore dell’Area archeologica del Teatro Romano di Benevento; Carmen Castiello, direttore artistico della Compagnia di Balletto di Benevento; il direttivo dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

“La promozione dell’Arte in ogni sua forma ed espressione è una risorsa di fondamentale importanza per la crescita e l’arricchimento di ciascun individuo – così Carmen Castiello - Con l’obiettivo di restituire alla città di Benevento il suo valore storico/socio/culturale attraverso la valorizzazione del suo patrimonio artistico, è dal 2014 che Compagnia Balletto di Benevento e Orchestra Filarmonica di Benevento portano avanti progetti che uniscono la musica, la danza e le arti sceniche con lo scopo di arrivare al cuore della gente.

Indubbio valore aggiunto allo spettacolo di quest’anno sarà la protagonista Carla Fracci, diretta da Beppe Menegatti che curerà la regia del balletto che è liberamente ispirato a “La strada”, il film di Federico Fellini del 1954 che vinse nel 1957 il premio Oscar come migliore film straniero”.

Si giunge, così, alla quinta produzione dopo il grande successo delle precedenti nelle quali sono state portate in scena opere come “Carmen”, “Romeo e Giulietta”, “West Side Story” e “Il racconto del Fantasma dell’Opera” con la presenza di oltre 1500 persone per ogni spettacolo e l’attenzione della stampa campana e nazionale.

La Compagnia di Balletto di Benevento, infatti, è una delle poche in Italia che presenta spettacoli con l’Orchestra e cantanti dal vivo con ospiti di fama internazionale come Josè Perez, Amilcar Moret Gonzales, Jacopo Sipari di Pescasseroli, Valerio Galli, Andrea Solinas.