Una web serie sui longobardi... alla Contesa di Sant'Eliano Presentata l'ottava edizione della rievocazione storica in scena dal 5 al 9 giugno

Da I Tudors a Vikings il successo delle serie storiche è innegabile e anche il Sannio potrebbe avere la sua saga appassionante. Ci prova l'associazione Benevento Longobarda che lancia “Divisio Ducatis”, una web serie che, naturalmente, racconta l'affascinante periodo longobardo e in particolare quello tra l'817 e 849, partendo dalla congiura in cui fu ucciso Grimoaldo IV principe longobardo di Benevento.

I primi episodi del progetto a scopo divulgativo sono già on line sul sito dell'associazione che è pronta a presentare il progetto e le nuove uscite per la sua annuale manifestazione: la Contesa di Sant'Eliano.

La rievocazione storica, giunta alla sua ottava edizione, anche quest'anno si svolgerà presso i resti del criptoportico dei Santi Quaranta (nei pressi della Basilica della Madonna delle Grazie) dal 5 al 9 giugno.

“Uno scenario suggestivo e naturale perfetto – spiega Alessio Fragnito alla presentazione dell'appuntamento – senza distrazioni moderne, senza asfalto, senza automobili”.

E conta, nella scelta, anche “lo scarso apprezzamento che l'amministrazione ha manifestato per l'evento”.

“Siamo – commenta con un pizzico di amarezza Alessio Fragnito – tra i gruppi più richiesti in Italia ma questo non sembra interessare agli enti pubblici cittadini”.

La manifestazione, come sempre autofinanziata, è realizzata anche grazie al supporto di diverse associazioni, prima fra tutte Sannio report che ha riportato alla luce la zona dei Santi Quaranta.

L'evento, quest'anno, prenderà il via con una sfilata che partirà dalla zona del Ponte Leproso “per rimarcare la connessione con la via Appia e porre attenzione su un monumento che andrebbe valorizzato e tutelato da progetti scellerati come quelli annunciati per la depurazione”.

In programma, come sempre, un salto nel tempo. Via gli smartphone si monteranno le tende per immergersi nell'atmosfera longobarda attraverso i banchi didattici, i pali, i tornei e le sfide ma anche approfondimenti storici, spettacoli e musica. In programma anche un incontro per 'raccontare' il gemellaggio con Montecassino e la storia condivisa con Benevento.

Ma si potranno anche assaggiare sapori dell'epoca. In più, quest'anno, i 'longobardi' si concederanno il nettare di bacco e metteranno in campo una serie di degustazioni in collaborazione con Sannio Falanghina, città europeea del vino 2019.

Non mancheranno le birre artigianali in un evento che sarà plastic free.

Ecco, infine il programma. Mercoledì 5 giugno alle 19 Corteo Storico d’apertura dal Ponte Leproso e arrivo ai Santi Quaranta, ore 20 incontro pubblico “La via Appia e Benevento”, ore 21 Presentazione progetto “Divisio Ducatis”, ore 22 “Li Cunti Longobardi” spettacolo a cura di Tanto per Gioco.

Giovedì 6 giugno: ore 19 Apertura accampamento storico, ore 21 Il canto beneventano, ore 22 “Li Cunti Longobardi”, ore 23 La Birra nella Storia – degustazione divulgativa.

Venerdì 7 giugno: ore 18 apertura accampamento storico, ore 19 Torneo dei Servanti, ore 21 presentazione del libro “I luoghi segreti del Medioevo” di Elena Percivaldi, ore 22 Emian in concerto.

Sabato 8 giugno: ore 17 apertura accampamento storico, ore 18 Torneo degli Arcieri, ore 20 “Li Cunti Longobardi”, ore 21 Torneo degli Armigeri, ore 22 incontro pubblico “Benevento e Montecassino: un legame secolare”, ore 23 Emian in concerto.

Domenica 9 giugno: ore 11 apertura accampamento storico, ore 13 pranzo medievale, ore 17 Inizio Torneo degli Exercitales, ore 20 “Li Cunti Longobardi”, ore 21 Torneo degli Arimanni e ore 22 Janara in concerto.