"Veterinaria e Mafie", si presenta il libro di Eva Rigonat Il 31 maggio alle 15 presso la Camera di Commercio di Benevento

Il 31 maggio prossimo alle 15 nella sala convegni della Camera di Commercio di Benevento, sarà presentato il libro della dottoressa Eva Rigonat, “Veterinaria e Mafie”. Si tratta E’ una raccolta di sette storie, autobiografiche, di veterinari che, come funzionari pubblici, hanno saputo resistere e denunciare il fenomeno dell’infiltrazione criminale, della corruzione, del comportamento intimidatorio, nell’ambito dell’attività istituzionale. Storie da leggere per riflettere e decidere quali sono i valori importanti dell’agire professionale, della resilienza di una professione per un fenomeno sottaciuto, ma portato avanti dalle agro-mafie verso coloro che con impegno, responsabilità e lealtà tutelano ogni giorno la salute ed il benessere animale, garantendo la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica per assicurare cibi sani e sicuri. Sette storie di uomini, donne, animali e mafia.

All'evento parteciperanno, oltre all'autrice, Angelo Zerella (segretario Fvm); Franklin Picker (direttore generale Asl Bn) Pasquale Lampugnale (vice presidente confindustria Bn); Aurelio Grasso (vice presidente camera di commercio). A seguire gli interventi di Giovanni Conzo (procuratore aggiunto di benevento); Aldo Grasselli (presidente nazionale Fvm); Michel Martino (referente provinciale Libera). Modererà l'incontro Giovanni Bruno, presidente regionale Fvm.