Inaugurata mostra "Nicola Salvatore, moby dick, the unknown" Museo Arcos di Benevento

Inaugurata stamani dal presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, presso la sezione Mostre d’arte contemporanea del Museo Arcos di Benevento, la mostra antologica “Nicola Salvatore, moby dick, the unknown”, a cura di Massimo Bignardi per la Direzione Artistica di Ferdinando Creta.

Durante il suo saluto, il responsabile della Sezione Mostre d’arte contemporanea di Arcos, Ferdinando Creta ha annunciato nuovi appuntamenti espositivi.

Il presidente Di Maria ha assicurato l’impegno dell’Ente da lui presieduto "per il rilancio dei poli culturali, nonostante la cancellazione subita dalle Province delle funzioni in materia di cultura e dei relativi trasferimenti di risorse finanziarie: per dare risposte a queste pesanti criticità, Di Maria intende costruire una sinergia con altri Soggetti pubblici e privati e con la stessa Arcidiocesi per salvare e e valorizzazione un patrimonio culturale inestimabile".

La senatrice Danila De Lucia ha sottolineato "il lavoro e la dedizione profusi da tanti uomini e donne di buona volontà a favore dei giacimenti culturali sanniti. Il critico d’arte Massimo Bignardi ha illustrato il significato della Mostra antologica di Nicola Salvatore, definita “un viaggio nell’immaginario”.