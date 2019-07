Dall'ironia di Cortellesi all'ispettore Coliandro, magia Bct Buona la prima, stasera anche l'universo di Taodue con Squadra Antimafia

La simpatia della Cortellesi, la trascinante verve di Pierluigi Pardo, la magia del cinema e della televisione. Ha preso il via ieri sera il Bct, il festival che celebra protagonisti e proposte del piccolo e del grande schermo a Benevento. Una prima serata che ha fatto registrare il tutto esaurito in Piazza Roma dove l'attrice Paola Cortellesi e il regista Riccardo Milani, coppia sul lavoro e nella vita, si sono raccontanti ad Alessio Viola.

Oggi la commedia italiana sarà al centro della seconda giornata di eventi del “Festival Nazionale del cinema e della televisione di Benevento”, diretto da Antonio Frascadore che ospiterà, tra gli altri, Giampaolo Morelli, Ilenia Pastorelli e I Soldi Spicci.

Con loro a Benevento il produttore Pietro Valsecchi, che racconterà l’universo Taodue da “Squadra Antimafia” a “Rosy Abate”. Atteso l’incontro coi protagonisti della seconda stagione di “Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana”, la serie comedy che torna a settembre su FOX (canale 112 di Sky) con Beatrice Arnera, Alessandro D'Ambrosi, Niccolò Senni e Lidia Vitale.

Appuntamento con Giampaolo Morelli in Piazza Roma alle ore 21,30. L’amatissimo attore napoletano si racconterà in un incontro con il pubblico, condotto dalla giornalista Martina Riva, e ripercorrerà la sua brillante carriera dal successo in tv al sodalizio cinematografico con i registi Manetti Bros.

Protagonista all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli alle ore 22,30, Ilenia Pastorelli, l’attrice comica, a ottobre al cinema con “Brave Ragazze” di Michela Andreozzi, presenterà la proiezione, in collaborazione con Lucisano Media Group, di “Non ci resta che il crimine” di Massimiliano Bruno, successo in sala che la vede assoluta protagonista femminile, e dialogherà con il critico cinematografico Valerio Caprara.

Risate assicurate all’incontro con I Soldi Spicci, il duo comico siciliano star del web con migliaia di followers, formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa, che racconterà il debutto sul grande schermo con il film “La fuitina sbagliata”, un piccolo caso cinematografico che ha trionfato al botteghino (Piazza Federico Torre, ore 21,30).

Due gli appuntamenti in Piazza Santa Sofia. Alle ore 20,30 l’incontro con il produttore di Taodue Pietro Valsecchi, che racconterà il successo delle sue fiction, da “Squadra Antimafia” a “Rosy Abate”, insieme a Mizio Curcio (Capo Editor Taodue), Giacomo Martelli, regista di “Rosy Abate”, e la giornalista Martina Riva.

Alle ore 21,30, presentazione della seconda stagione di “Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana”, in collaborazione con Fox Networks Group Italy. A raccontare le prime curiosità, in un dialogo con il giornalista Alessio Viola, i protagonisti Beatrice Arnera (Giuly) e Alessandro D'Ambrosi (Romolo), insieme a Niccolò Senni (Giangi Pedersoli), Lidia Vitale (Anna Montacchi),e con Andrea Bosello (Executive Producer Fox Networks Group Italy), Federico Ferrante (Produttore esecutivo per ZeroSix).

Per la musica, in cartellone il concerto “Cinema in musica. La musica del cinema”, a cura dell’Orchestra Filarmonica di Benevento (ore 21,30 – Piazza Papiniano, Corso Garibaldi).

Continua il giro di proiezioni dei concorsi. In programma cinque lungometraggi, in gara per le sezioni “Sentieri” e “Greatest Indipendent Film”, al Cinema Multisala Gaveli(Contrada Piano Cappelle), dalle ore 17 alle ore 22,45 e quarantotto cortometraggi per il concorso “Short Movie”, dalle ore 10 alle ore 19, nella sala Gianni Vergineo del Museo del Sannio.