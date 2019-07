Il Bct omaggia Yuppies con Boldi, Calá, Vanzina e Clery Il programma di oggi per il Festival del Cinema e della Televisione

Sarà una festa anni ottanta quella di stasera al “Festival del cinema e della televisione di Benevento”. Sul palco diPiazza Roma, cuore della manifestazione diretta daAntonio Frascadore, saliranno alle ore 21,30 Massimo Boldi, Jerry Calà, Corinne Clery e il regista Enrico Vanzina per ricordare il film cult del 1986“Yuppies. I giovani di successo”, dopo più di trent’anni dall’uscita in sala. L’incontro coi protagonisti della pellicola, che lanciò il duo Boldi-De Sica, è organizzato in collaborazione con la piattaforma digitale on demand CHILI e il magazineHot Corn. Al direttore di Hot Corn, Andrea Morandi, sarà affidata la conduzione del talk cui seguirà la proiezione del film. Tantissimi saranno gli altri ospiti della giornata: il regista Claudio Giovannesi, e gli attori Luca Argentero, Greta Scarano, Diana Del Bufalo insieme alla food blogger Benedetta Rossi animeranno le varie location del festival allestite nel centro storico del capoluogo sannita. In programma, alle ore 21,15 all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli, l’incontro, in collaborazione con Vision Distribution, con Claudio Giovannesi. Il regista, insieme al critico cinematografico Valerio Caprara, presenterà la proiezione di “La paranza dei bambini”, il film che racconta il rapporto tra adolescenza e vita criminale tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano e premiato come miglior sceneggiatura all’ultimo Festival di Berlino. In Piazza Santa Sofia alle ore 21,15 arriverà Greta Scarano, protagonista dell’ultima stagione televisiva, da “Suburra” a “Il nome della rosa” fino al successo di “Non mentire”. L’incontro sarà moderato dal giornalista Alessio Viola. Alle ore 22,30 sarà la volta diLuca Argentero, che dialogherà con la giornalista Martina Riva sul tema “Supereroi, cinema e tv”, dopo l’intensa esperienza al cinema con “Copperman”, una favola moderna stile “Forrest Gump”. Gli incontri saranno preceduti, alle ore 20,30, dalla proiezione di una puntata di “Zoom! La satira in tv”, la trasmissione di Rai Premium che prende in giro la televisione. Appuntamento con l’attrice Diana Del Bufalo e la food blogger Benedetta Rossi in Piazza Federico Torre. In collaborazione con Discovery Italia, Rossi, seguitissima youtuber, racconterà al pubblico il successo di “Fatto in casa per voi” su Real Time e Food Network. A seguire l’incontro con Diana Del Bufalo che dialogherà con l’autore tv Giovanni Fortunato per ripercorrere la sua carriera da “Amici” al grande schermo. Partono anche le masterclass. In cattedra alle ore 16,30 a Palazzo San Domenico il direttore della fotografia Dante Spinotti, che parlerà agli studenti universitari della sua lunga carriera, dagli anni settanta e ottanta accanto a Lina Wertmuller e Gabriele Salvatores ai successi hollywoodiani in grandi produzioni come “L’ultimo dei Mohicani”, “L.A. Confidential”, “X-Men – Conflitto Finale”. Per il concorso “Sentieri” e “Greatest Indipendent Film”, in programma cinque lungometraggi al Cinema Multisala Gaveli (Contrada Piano Cappelle), dalle ore 17 alle e per “Short Movie”, quarantasei cortometraggi dalle ore 10 alle ore 19, nella sala Gianni Vergineo del Museo del Sannio. Con incontri, anteprime, eventi e concorsi, il “Festival del cinema e della televisione di Benevento”, l’unica manifestazione italiana che unisce il piccolo e il grande schermo,proseguirà fino al 14 luglio con Liam Cunningham, il Ser Davos de “Il trono di spade” che presenta in anteprima la nuova serie targata National Geographic “The Hot Zone”, Claudia Gerini, Luisa Ranieri, Margherita Buy, Elena Sofia Ricci, Sarah Felberbaum, Paolo Calabresi, Marianna Fontana, Saverio Costanzo, Franca Leosini.