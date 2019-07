Festival del cinema, "schermaglie" tra stelle. Stasera Gerini Prosegue con successo la manifestazione alla sua terza edizione

Grande partecipazione per il Bct, il Festival del Cinema e della Televisione diretto da Antonio Frascadore continua a riempire le piazze e accontentare gli appassionati, regalando belle serate che trascinano tutti nel 'dietro le quinte' del dorato mondo del cinema e della tv.

Non solo, il Festival fa scoprire Benevento ad artisti internazionali come Liam Cunningham, star de “Il trono di spade”, che ieri sera ha presentato in anteprima italiana i primi due episodi di “The Hot Zone”, la nuova serie tv targata National Geographic.

Liam è salito sul palco urlando “Viva Benevento” città di cui ha raccontato di apprezzare il cibo e la bellezza. Non è passato inosservato il suo endorsement sui social dove ha postato un tramonto sulla Dormiente commentando semplicemente “wonderful Benevento”.

Pubblico caldissimo anche per chef Rubio. L'incontro con Gabriele Rubini ha preceduto quello con Massimo Boldi che, però, indispettito dal pubblico ancora in fila per i selfie con il cuoco ha lasciato il palco e fatto saltare la serata.

Rivalità tra “stelle” che si è poi spostata sui social. Ma la serata è comunque filata alla grande con due grandi protagoniste del mondo dello spettacolo a fare da “regine”. Margherita Buy ha conquistato Piazza Roma, Elena Sofia Ricci si è raccontata a Piazza Santa Sofia.

Stasera, invece, sarà Claudia Gerini la protagonista a Piazza Roma, alle ore 21,30 con “Raccontami”, piecè teatrale sulla storia artistica di Monica Vitti, scritta da Anna Aquilone e diretta da Massimo Cinque. In anteprima al festival di Benevento, in collaborazione con Unisannio Cultura e Università degli Studi del Sannio, lo spettacolo si avvarrà di vari contributi filmati tratti dai film e dalle partecipazioni televisive e teatrali della grande attrice italiana e sarà impreziosito dalle colonne sonore di alcune delle pellicole più importanti con Monica Vitti, a cura dell’orchestra del Conservatorio di Benevento diretta da Luigi Ottaiano.

Sugli altri palchi diffusi del centro storico di Benevento si alterneranno grandi protagonisti del cinema e della televisione italiana. Sarah Felberbaum presenterà, all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli alle ore 21,30, il film “Bentornato Presidente”, in collaborazione con Vision Distribution e Indigo film. Con lei, in un dialogo con il critico cinematografico Valerio Caprara, i registi del film Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana.

Doppio appuntamento in Piazza Santa Sofia. Alle 21,30 Franca Leosini, la regina del noir giudiziario in tv, parlerà al pubblico, con il giornalista Alessio Viola, del suo programma cult “Storie maledette”. Alle ore 22,30 sarà Frank Matano a raccontarsi nell’incontro dal titolo “Una ‘mentecontorta’, ma unica” con l’autore tv Giovanni Fortunato.

In Piazza Federico Torre alle ore 21,30, il regista Saverio Costanzo dialogherà con Andrea Morandi, direttore di Hot Corn, sul successo della serie tv “L’amica geniale”.

Nel pomeriggio, alle ore 16 a Palazzo Paolo V, masterclass sul mestiere dell’attore con Liam Cunningham, in collaborazione con National Geographic. Modera il giornalista Gianmaria Tammaro.

Ultimo giro di proiezioni delle opere in concorso prima della premiazione di domani (14 luglio). Per “Sentieri” e “Greatest Indipendent Film”, in gara cinque lungometraggi al Cinema Multisala Gaveli (Contrada Piano Cappelle), dalle ore 17 alle 22,20 e per“Short Movie”, trentotto cortometraggi dalle ore 10 alle ore 19, nella sala Gianni Vergineo del Museo del Sannio.