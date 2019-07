Tutti pazzi per la Leosini, stasera chiusura con Luisa Ranieri Il Festival del cinema e della televisione

E' stata Franca Leosini con la sua magnetica presenza la protagonista assoluta della quinta serata del Bct, il Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. La giornalista di Storie Maledette ha incantato il folto pubblico riunito in piazza Santa Sofia per ascoltare le sue esperienze con gli autori dei delitti più efferati. E la signora del noir ha ampiamente ripagato dell'affetto creando un legame sottile con i suoi “leosiner”, come la Treccani ha identificato i suoi fan.

Entusiasmo e partecipazione anche per le altre location del festival. Claudia Gerini ha raccontato Monica Vitti omaggiandone il talento in piazza Roma, buona partecipazione anche per Sarah Felberbaum, Frank Matano e Saverio Costanzo. Stasera il festival, diretto da Antonio Frascadore, si appresta a mettere il sigillo alla terza edizione con l’attesa anteprima nazionale di“Vita segreta di Maria Capasso”, il nuovo film di Salvatore Piscicelli con Luisa Ranieri. Il regista e la protagonista lo presenteranno all’Hortus Conclusus-Arena Gaveli alle ore 21,30 con lo storico e critico cinematografico Valerio Caprara. Il film, prodotto da Palomar e Zocotoco con Vision Distribution, che lo distribuisce nelle sale italiane dal 18 luglio, racconta la storia di Maria, una donna della periferia napoletana disposta a tutto per la sua famiglia anche a entrare nel vortice di una vita criminale.

Sul palco di Piazza Roma alle 21,30 saliranno gli amatissimi protagonisti di “Boris” la serie cult italiana, andata in onda dal 2007 al 2010, che porta in scena il ‘dietro le quinte’ del set televisivo di una soap italiana, “Gli occhi del cuore”. A ricordare la popolare serie comedy, Francesco Pannofino, che interpreta il mitico regista Renè Ferretti, e parte degli attori del cast Paolo Calabresi, Valerio Aprea e Alessandro Tiberi. Modera la giornalista Martina Riva.

In Piazza Santa Sofia alle 21,30, incontro dal titolo “L’evoluzione delle tv italiana” con il direttore di Rai 2, Carlo Freccero.

Dopo la proiezione di oltre duecento opere in concorso provenienti da ventisei paesi del mondo, è in programma la cerimonia di premiazione. Alle 20,45 in Piazza Federico Torre, saranno annunciati i vincitori delle sezioni di lungometraggi, “Sentieri” e “Greatest Independent Film”, e di corti, “Short Movie”. A seguire, alle ore 21,30, in collaborazione con Discovery Italia, incontro sul programma tv di successo di Real Time “Cortesie per gli ospiti” con Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Diego Thomas.