Si presenta "Stregonerie, Premio Strega tutto l'anno" L'appuntamento per illustrare l'iniziativa è in programma martedì 23 luglio alle 11

Martedì 23 luglio, alle ore 11, presso lo Spazio Strega dell’Azienda Alberti di Benevento, sarà presentato alla stampa e alla città "Stregonerie | Premio Strega tutto l'anno", una rassegna letteraria ispirata alla lunga tradizione del Premio Strega.

Il celebre premio letterario, nato nel 1947 dalla felice collaborazione tra Maria Bellonci e Guido Alberti, rivela anche una discendenza beneventana rintracciabile nella storica fabbrica di liquore che sorge nel rione Ferrovia della città.

Con il progetto “Stregonerie | Premio Strega tutto l’anno”, proprio l’azienda degli Alberti mira ad assecondare, oggi, la sua vocazione culturale e la sua identità da sempre legata al mondo letterario dando nuova vita agli spazi della fabbrica e arricchendosi della collaborazione con la Fondazione Bellonci, impegnata tutti i giorni nella promozione della lettura, oltre che nell'organizzazione del premio letterario più prestigioso e atteso in Italia.

La rassegna “Stregonerie | Premio Strega tutto l’anno” è ideata e diretta dalla scrittrice Isabella Pedicini e dalla giornalista Melania Petriello e coinvolgerà autori e fruitori in una programmazione annuale di varie attività, realizzando un laboratorio di esperienze connesso al territorio in maniera dinamica, affinché l’energia del Premio Strega si propaghi a Benevento

per l’intero arco dell’anno.

Dialoghi con gli scrittori, incontri dedicati ai libri vincitori, appuntamenti per le scuole, ospiti d'eccezione e cinema all'aperto, aperitivi e momenti conviviali a base di liquore Strega saranno alcuni degli eventi previsti in cartellone.

Durante la conferenza saranno illustrate le idee alla base della rassegna, le collaborazioni e anticipati i nomi degli ospiti.

Interverranno il presidente di Strega Alberti, Giuseppe D'Avino, il direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi, le curatrici Isabella Pedicini e Melania Petriello. Il progetto grafico è a cura di Aurora Lobina.