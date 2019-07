Apertura serale straordinaria per la mostra paleontologica L'iniziativa in programma sabato presso l'ex convento San Felice

Apertura straordinaria di sera per la mostra Paleontologica allestita stabilmente presso l'ex Convento San Felice al viale Atlantici di Benevento. L'evento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento, prevede la possibilità di visitare l'esposizione dalle 19.30 alle 22.30. “La Mostra – viene evidenziato in una nota - si pregia di ospitare lo straordinario reperto fossile di un cucciolo di dinosauro, Scipionyx samniticus, conosciuto ai più con il nomignolo di “Ciro”, vissuto nel periodo cretacico dell'Era Mesozoica. Il fossile ha catalizzato l'attenzione mondiale per il suo eccezionale stato di conservazione. Preserva una varietà di organi interni, di tessuti molli, mai riscontrati prima: fibre muscolari, cartilagini articolari, vasi sanguigni, capillari, tracce del fegato e di altri organi ricchi di sangue, l'intero intestino con i resti dell'ultimo pasto, persino i batteri deputati alla digestione. Si scoprirà che il paesaggio a noi oggi familiare dell'Appennino Sannita, caratterizzato da monti boscosi e gole profonde, nel periodo cretacico, si configurava come un tipico paesaggio lagunare, dalle bianche dune di sabbia e dagli specchi di acqua calma e calda; un ambiente dal clima tropicale popolato da pesci, coralli,crostacei, anfibi e dinosauri. Sempre in via eccezionale, sarà possibile visitare l'intero Complesso dell'ex Convento San Felice e lasciarsi ammaliare, nella suggestiva cornice notturna, dalla secolare storia che le sue secolari mura raccontano. Si potranno, inoltre, visitare la Mostra fotografica curata dal dottor Maurizio Iazeolla “Tutta mia la Città” e la Mostra fotografica “Vedute aeree di Benevento e dintorni”, curata dai dottori Luigi Maria e Raffaele Pilla, allestite all'interno dell'antica chiesa dell' ex Convento San Felice”.