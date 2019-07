Presentato il calendario de' "I Concerti della Bottega" 25 e 26 luglio e i primi due giorni di agosto le date della la nona edizione

Il 25 e 26 luglio e il giorno 1 e 2 agosto è in programma la nona edizione de' "I Concerti della Bottega" per la direzione artistica di Enrico Minicozzi. Questo pomeriggio la conferenza stampa di presentazione dell'evento che si terrà come di consueto presso il Chiostro di San Francesco alla Dogana di Benevento. Quattro serate che promettono emozioni, quattro serate da non perdere in cui si potrà ascoltare buona musica, degustare cose buone, e vivere in una atmosfera che ogni anno regala suggestioni e relax nel meraviglioso giardino del Chiostro.

Si comincia il 25 con i Solis String Quartet in concerto, il 26 con Aldo Farias Quartet, il primo agosto con Adam Ben Ezra, e il 2 agosto con lo spettacolo teatrale "Pino Daniele è calvo" regia di Giuseppe Miale di Mauro. La kermesse sarà inoltre "colorata"dalle esposizioni di opere pittoriche e fotografiche curate da Alfredo Troise.