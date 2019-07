Città Spettacolo... quarantennale tra le polemiche Il programma del festival illustrato dal sindaco, dall'assessore Picucci e dal direttore Giordano

Alessandro Siani, Luchè, Antonio Scurati, Gabriele Lavia, Carl Brave, Nello Mascia, Loredana Bertè, Moni Ovadia, I Cugini di Campagna e Pio e Amedeo.

Sono i grandi nomi della quarantesima edizione di Benevento Città Spettacolo dedicata al tema “Il senso dell'essenza”, in programma dal 25 al 31 agosto per la direzione artistica di Renato Giordano. Il festival presentato oggi non rispecchia certo il progetto ideato quarant'anni fa da Ugo Gregoretti ma i tempi cambiano e anche la visione della “cultura” che a Giordano piace sia “un supermarket” al quale attingere.

Una Città Spettacolo che stanca di aspettare gli spettatori in teatro si trasferisce davanti ai bar dove, al calar della sera, ci saranno scene teatrali per raggiungere proprio tutti.

Il programma dà ampio spazio agli artisti locali, che “celebreranno” la rassegna, costituendo il nerbo forte del cartellone.

“Alla rassegna sono stati assegnati solo 150mila euro” ha voluto precisare il sindaco Clemente Mastella “abbiamo voluto accontentare tutti e non solo gli intellettuali che si lamentano soltanto”. E alla polemica di chi chiedeva di cambiare nome alla rassegna risponde “Abbiamo cambiato la rassegna il marchio ci serve per continuare ad avere quei pochi finanziamenti che ancora ci arrivano”.

L'assessore Oberdan Picucci, doppia delega agli eventi e al commercio, invita gli esercenti a tenere aperti gli esercizi. “Il nostro è un format vincente – ha spiegato – lontano da quello che si rivolgeva solo a poche persone. Riservato agli amici degli amici, alle famiglie dei potenti. Oggi è un evento di popolo e poi quando abbiamo proposto il teatro impegnato ho contato 30 spettatori, le polemiche sono molte di più... è chiaro che si tratta di polemiche pretestuose e strumentali”.

E sulla polemica che ha accompagnato la scelta di Pio e Amedeo 'colpevoli' di essere “tifosi” dei colori del Foggia, Picucci ha smorzato: “Sono due ambiti completamente diversi. Da sempre frequento la Curva e tifo per il Benevento... potrebbe essere un'occasione divertente”.

“Sono soddisfatto del cartellone presentato accontenterà tutti e questo era il mio obiettivo”. Così, invece, Renato Giordano che ha messo in evidenza il teatro più impegnato e le proposte per i ragazzi. E sulle polemiche risponde: “Non pretendiamo di piacere a tutti. Ma oggettivamente le polemiche per Pio e Amedeo erano assurde e mi hanno dato fastidio. Quella a Benevento è una delle tre date che presentano in tutta Italia. Mi sembra un gran colpo”.

Poi sull'omaggio in ricordo di Ugo Gregoretti aggiunge. “Quest'anno il Premio Gregoretti sarà un momento dedicato al Maestro. Sarà premiato Gabriele Lavia, protagonista della seconda edizione di città spettacolo”.

Ed ecco il programma completo

Domenica 25 Agosto Teatro da Bar Aperiteatro Caffè del Corso ore 19:30 Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe con Pier Paolo Palma Musiche di Massimo Varchione a cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:30 Il Sannio da territorio a destinazione a cura dell'Università Giustino Fortunato Ingresso Libero.

Teatro Romano ore 21:00 Alessandro Siani Felicità Tour Posto unico €40,00.

Hortus Conclusus ore 21:00 Teatro Off Blocco 3 di e con Fabrizio Brandi e Francesco Niccolini regia Fabrizio Brandi - Francesco Niccolini - Roberto Aldorasi Posto unico €6,00.

Piazza F. Torre ore 22:00 Alessia Alikollari Giovane “Arie d’opera” ore 22:30 Luca Rey Canta i migliori anni ’50/’60 Ingresso Libero.

Piazzetta Vari ore 23:00 Mugiwara Clique in concerto Ingresso Libero.



Lunedì 26 Agosto

Corso Garibaldi ore 20:00 Città Spettacolo Bambini La Strada fra giochi e burattini A cura di Tanto per gioco Ingresso Libero.

Teatro da Bar Aperiteatro ore 19:30 Cafè Le Trou L’Orso di Anton Cechov Con Tommaso Arnaldi A cura della compagnia Red Roger ingresso Libero.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:00 Luchè Potere (il giorno dopo) Cd e Libro Ingresso Libero.

Chiostro S. Domenico ore 21:00 Video Catechismo della Chiesa Cattolica Ideazione Don Giuseppe Costa e Gjon Kolndrekaj Patrocinio Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione Collaborazione con la Chiesa Universale Il Credo Regia Gjon Kolndrekaj Intervengono On. Clemente Mastella, Mons. Felice Accrocca Padre Enzo Fortunato, Prof. Francesco Giorgino Ingresso Libero.

Arco Del Sacramento ore 21:00 Gran Galà Lirico Orchestra sinfonica del Conservatorio Statale di Musica “N. Sala” Dirige Francesco D’Ovidio Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 20:30 Teatro Off Tripolis di e con Dario Muratore Posto unico €6,00.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 21:00 Antonio Scurati M. Il figlio del secolo Bompiani Modera Stefano Petrocchi Ingresso Libero.

Piazza F. Torre ore 22:00 Premio Salzano La Musica a Benevento a cura di Enrico Salzano Ingresso Libero.

Piazzetta Vari ore 21:00 Miss e Mister Benevento 2019 Presentano Francesco Vitulano e Valeria Del Grosso.

ore 23:00 Radio International 24:00 DJ Set Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 22:30 Revelation… A la sombra de un tango, abrazame por siempre Ingresso Libero.

Piazza F. Torre ore 23:00 Orchestra della tradizione Classica Napoletana “N. Sala” Dirige Luigi Ottaiano Ingresso Libero.



Martedì 27 Agosto

Corso Garibaldi ore 20:00 Città Spettacolo Bambini La strada fra giochi e burattini A cura di Tanto per gioco Ingresso Libero.

Teatro da bar Aperiteatro ore 19:30 Bar Castello - Corso Garibaldi Tancrede e Crorinna: historia de ammore, de guerra e de morte tratto da La Gerusalemme Liberata Con Pasquale Napolitano - Luana Martucci - Alfredo Girardi a cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 20:30 Premio Gregoretti a cura di Renato Giordano Ingresso Libero.

ore 21:30 Gabriele Lavia in Lavia dice Leopardi Posto unico €6,00.

Piazzetta Vari ore 22:00 Dal Sogno alla Realtà Se Bruciasse la Città Tributo a Massimo Ranieri.

ore 24:00 Dj Set Ingresso Libero

Piazza F. Torre ore 22:00 Gianfranco Sansone News.

ore 23:00 Paola D’Alessandro In Concerto Ingresso Libero

Piazza Castello ore 23:00 Carl Brave Notti Brave Tour Ingresso Libero;

Piazza F. Torre ore 23:30 Five Live Club Salzano Band in concerto Ingresso Libero.



Mercoledì 28 Agosto

Teatro da Bar Aperiteatro ore 19:30 Bar la buca Gli Innamorati di Carlo Goldoni Con Georgia de’ Conno - Raffaele Tassella a cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:30 Sante Perticaro Rinascite Mazzanti Libri Modera Arturo Diaconale Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 21:00 Nello Mascia in Stasera Viviani con Lalla Esposito Posto unico €6,00.

Piazzetta Vari ore 22:00 Taranta Experience Di Selena Sacco e Giuliano Gabriele ensemble Ingresso Libero Piazza.

F. Torre ore 22:30 Rosa Chiodo Song Sud in concerto Ingresso Libero.

Piazza Castello ore 23:00 Loredana Bertè LiBertè Tour Ingresso Libero.



Giovedì 29 Agosto

Teatro da Bar Aperiteatro ore 19:30 Honey lounge bar Novecento di Alessandro Baricco Con Vincenzo De Matteo A cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:30 Francesca Nardi Giornaliste sul Pisello & dintorni Book Sprint edizioni Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 21:00 Moni Ovadia in Senza Confini - Ebrei e Zingari Posto unico €6,00. Piazzetta Vari ore 22:00 Il Canto del Sannio Viaggio nella musica contemporanea con Nunzia Raucci e Pietro Iannace Ingresso Libero.

ore 24:00 Dal Rap e Dintorni Con Shark Emcee - Lil Grik Ingresso Libero.

Piazza F. Torre ore 22:30 Passeggiando tra le note a cura di Mina Minichiello ore 24:00 Antonio Bocchino Cantando al Bar Ingresso Libero.

Piazza Castello ore 23:00 Anni ’70 In Concerto Gianfranco Caliendo “Il Giardino dei semplici” I Cugini di Campagna Ingresso Libero.



Venerdì 30 Agosto

Teatro da Bar Aperiteatro ore 19:30 Bar chiostro In Famiglia di Jaques Prevert Con Georgia de’ Conno - Elisa Vito a cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Rocca dei Rettori ore 20:30 Brasseventum Ensemble a cura del Conservatorio Statale “N. Sala” Replica ore 22:00 Ingresso ad invito.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:30 Giovanni Tartaglia Polcini Le Relazioni Intercorrenti Tra Corruzione e Sport Eurispes Ingresso Libero.

Teatro Romano ore 21:00 Dance or Die Compagnia il balletto del Sannio Letture Francesco Testi Posto unico €12,00.

Hortus Conclusus ore 21:00 Tre Note Tre Donne Mozart, Beethoven, Chopin come non li avete mai sentiti… Raccontare di Rita Charbonnier Con Rita Charbonnier - Debora Capitanio - Luigi Abate Ingresso Libero.

Hortus Conclusus Ore 22:30 Mariella de Libero Luci di Donne Tra palco e realtà 3.0 Ingresso Libero.

Piazza F. Torre ore 22:30 Dipingere la musica Con Tony Esposito - Luca Pugliese - Mark Kostabi in concerto Ingresso Libero.

Piazzetta Vari ore 21:30 Dal Rap e Dintorni Con Tamburo - Neik - Isa J - Lil Manda Ingresso Libero.

Piazzetta Vari ore 23:00 Radio Company In Action Ingresso Libero.

Hortus Conclusus ore 2:00 Notte d’amore e di Follia Con Renato Giordano - Viviana Altieri Ingresso Libero.

Sabato 31 Agosto

Teatro da bar Aperiteatro ore 19:30 Caffè Strega Storia del signor G. Omaggio a Giorgio Gaber Con Eugenio Delli Veneri a cura della compagnia Red Roger Ingresso Libero.

Piazza F. Torre Piazze d’Autore ore 20:30 Miranda Miranda Bellissima Regina Scrittura & Scritture Modera Maria Vittoria Vittori Ingresso Libero.

ore 21:30 Graziella Luongo Arracuntm Arturo Bascetta Editore Ingresso Libero.

Piazza F. Torre ore 22:30 Un amore senza spine a cura di Donatella Loffredo - Carmine Ricciolino Ingresso Libero.

Piazzetta Vari ore 22:00 Muzikant in concerto Ingresso Libero ore 23:00 Summer Time Tour TAGgati & LiNKati We Love Music Ingresso Libero.



E ancora: Giovedì 29 Palazzo Paolo V - Sala Conferenze ore 20:00 / 21:30 Falanghina del Sannio degustazione a cura del consorzio Sannio tutela vini Venerdì 30 Palazzo Paolo V - Sala Conferenze ore 20:00 / 21:30 Falanghina del Sannio degustazione a cura del consorzio Sannio tutela vini Dal 25 al 31 Agosto - Rubriche Palazzo Paolo V ore 12:00 Il Festival incontra la stampa Ingresso Libero Palazzo Paolo V ore 00:30 Dopo Festival appuntamenti del giorno dopo Ingresso Libero Dal 25 al 31 Agosto - Mostre Palazzo Paolo V dalle 10:00 - 13:00 / 17:00 - 23:00 Sala Graffiti BeneBiennale Design a cura di Maurizio Casopanza Ingresso Libero Rocca dei Rettori Porta Somma Mostra d’Arte Contemporanea Percorsi Artisti Maria Pia Delli Veneri e Antonio Ricciuto Ingresso Libero Dal 25 al 31 Agosto - Eventi ore 23:00 Largo Trescene Dj Set Dal 27 al 31 Agosto Visite guidate Gratuite Museo ARCOS dalle 18:30 alle 21:00