Jazz sotto le stelle, si apre con Rava e Rea Il 27 luglio a Pietrelcina

Si svolgerà a Pietrelcina dal 27 al 31 luglio 2019 il Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival. Giunta alla 15? edizione, la manifestazione ha il patrocinio del Comune di Pietrelcina, l’organizzazione della Pro Loco, la direzione artistica di Giovanni Russo ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Il Giardino Dei Sogni.

Il tema scelto per quest’anno è #Welcome bellezza contaminazione creatività innovazione con un omaggio al 1959 considerato un anno quasi irripetibile nella storia del jazz.

Si partirà il 27 con un concerto straordinario: Enrico Rava e Danilo Rea, due tra i più prestigiosi artisti a livello mondiale. Il 28 andrà in scena il Nicola Sala Jazz Night con protagonisti alcuni dei migliori studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio di Benevento. Il 29 si esibirà la sempre più brava cantante Ileana Mottola con un super quintetto comprendente Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Antonio De Luise e Amedeo Ariano. Il 30 sarà il turno di Pangea, spettacolo teatrale scritto e diretto da Peppe Fonzo con i migranti/attori dello SPRAR di Pietrelcina e la produzione del

Consorzio Sale della Terra. Si chiuderà il 31 luglio col duo Goldie Dee The Cardinal, ovvero la cantante Gabriella Di Capua e il chitarrista Angelo Sodano, giovani talenti allo stato puro. Il programma prevede anche un opening il 29 luglio

col brillante pianista sannita Aldo Pareo ed un coinvolgente reading il 30 luglio con Grazia Luongo e Anna Mazzoni. E ancora: il Treno Storico Sannio Express Napoli - Pietrelcina la mattina del 28 luglio e il Mercato della Terra del Sannio con Slow Food la sera dello stesso giorno. Come sempre tutti gli spettacoli saranno gratuiti. Anche nel 2019 il JssPf consolida la sua autorevolezza nell’estate jazz italiana grazie al prestigio degli artisti invitati e ripresi come sempre dai pregevoli scatti fotografici di Angelo Masone. Il festival, unitamente ai tanti altri eventi che durante l’anno si svolgono a Pietrelcina, conferma la bontà della politica da anni intrapresa dal Comune per valorizzare e promuovere l’intero territorio.