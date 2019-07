Dacia Maraini, Melania Mazzucco e tanti eventi per Stregonerie Presentata la rassegna ideata e diretta da Melania Petriello e Isabella pedicini

Uno spazio unico nel suo genere dove vecchi alambicchi e foto di autori che sono la cultura del Paese convivono in un'insolita alchimia. L'energia e la passione di due giovani professioniste. La tradizione e la storia di una fondazione culturale e di un'azienda unica e speciale come lo Strega Alberti. Sono gli 'ingredienti' di Stregonerie, premio Strega tutto l'anno. Una nuova originalissima manifestazione che, con un incontro al mese dal prossimo settembre a giugno 2020, porterà a Benevento i protagonisti e la storia del più importante riconoscimento letterario italiano.

Grandi autori come Dacia Maraini e Melania Mazzucco ma anche tanti eventi per Stregonerie che si terrà nel suggestivo spazio Strega, presso la storica azienda Alberti al Rione Ferrovia di Benevento. “Lo spazio Strega è stato ideato e pensato per essere fruito dalla cittadinanza – ha dichiarato Giuseppe D'Avino, presidente Strega Alberti – grazie a Melania Petriello e Isabella Pedicini presenteremo questo evento per continuare a rendere protagonista il premio strega durante tutto l'anno e rimarcare la vocazione di questa azienda”.

L'evento nasce il collaborazione con la Fondazione Bellonci per la quale il direttore Stefano Petrocchi ha chiarito come la rassegna sia in linea con la nuova strada intrapresa per promuovere lo Strega. “Un premio che potevamo, per la sua forte storia non cambiare di un millimetro, e che invece abbiamo reso più giovane e più social”. E saranno incontri pronti a stregare quelli pensati dalle direttrici artistiche dell'iniziativa: Melania Petriello e Isabella Pedicini. “Come per un cocktail - ha spiegato Isabella Pedicini - mescoleremo un grande vincitore dello Strega (a cui sarà ispirato ogni incontro) con giovani autori e nuovi libri. La rassegna nasce con l'idea di portare a Benevento la tradizione del Premio all'interno degli spazi della fabbrica, ricostruire la storia del premio che significa ricostruire la storia della narrativa italiana del secondo dopoguerra ma presentare anche le novità editoriali. Non solo. Proporremo cinema all'aperto, una speciale libreria, una stazione di bookcrossing, reading e appuntamenti musicali. Per gli appuntamenti abbiamo coinvolto le librerie della città, gruppi di lettura e scuole”.

Tra gli ospiti della stagione 2019/2020 scrittori, giornalisti, figure dell'editoria: Stefano Petrocchi, Melania Mazzucco, Maria Antonietta Ferraloro, Giulia Garbi, Vera Gheno, Anna Folli, Maria Laura Simeone, Dacia Maraini, Eva Giovannini, Pino Strabioli. In più collaborazioni con l'Orchestra Filarmonica di Benevento, Morgana Music Club, Social Film Festival, Librerie della città, scuole.

“Per la prima volta riusciamo a dare continuità al Premio anche nella nostra città – ha spiegato Melania Petriello – abbiamo dato un'indicazione tematica molto precisa ai nostri incontri. Parleremo di migrazioni, amore, rapporti epistolari, donne, diritti perché i libri sono vivi e testimoniano la loro incredibile forza che si propaga grazie al premio strega. Vogliamo continuare a dare attualità ai messaggi classici del Premio Strega”.