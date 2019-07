Dalla Pro Loco Samnium cordoglio per la morte di Mazzone Petito: "Persona cordiale, capace, attenta alle esigenze di tutti"

La Pro loco Samnium di Benevento, nella persona del presidente Pino Petito, del consiglio direttivo e di tutti i soci, saluta con sommo dispiacere il Project manager Pasquale Mazzone, amico e operatore turistico della città, "con il quale abbiamo condiviso momenti e progetti di crescita territoriali".

"Abbiamo sempre apprezzato lo spirito di iniziativa e la voglia di fare di Pasquale - ha detto Pino Petito, presidente dell'associazione turistica. "Proprio di recente ci eravamo incontrati per progettare eventi e manifestazioni pensate soltanto per il futuro turistico del nostro territorio. Ci mancherà una persona come lui: cordiale, garbata ed attenta alle esigenze di tutti".