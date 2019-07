Teatro romano, la pioggia non ferma i turisti Creta: “Oltre 3mila presenze in più rispetto al 2018, turisti anche ieri nonostante il maltempo"

Nemmeno la pioggia e il forte maltempo di ieri sono riusciti a fermare i turisti attratti dalla storia e dalla cultura del Sannio. Ben 35 i visitatori “coraggiosi” che anche nella domenica di pioggia e forte vento dello scorso fine settimane si sono recati a Benevento per visitate il Teatro romano. A rivelarlo il direttore Ferdinando Creta che agli impavidi visitatori ieri ha voluto garantire la sua presenza per assicurare che nonostante l'allerta meteo tutto funzionasse per accogliere al meglio i turisti. Un impegno costante, dunque. Ed i risultati non mancano. Ad estate ancora in corso il Teatro fa registrare già numeri in costante crescita con “oltre 3mila e 700 presenze in più rispetto allo scorso anno. Numeri che lasciano prevedere che questo trend di aumento, che si attesta intorno al 37 per cento, possa essere mantenuto per tutto l'anno. Anche ieri con il maltempo – racconta Creta - abbiamo avuto 35 visitatori, dei coraggiosi a cui ho garantito la mia presenza fisica considerando l'allerta meteo affinché il teatro non avesse problemi”.

Si conferma così una stagione intesa per il Teatro, ricca di eventi: “Volevamo questa presenza di eventi all'interno del teatro, un progetto a cui ho lavorato da subito”, rileva il direttore ricordando recenti eventi come “il concerto con Ezio bosso e le Universiadi, nonché la realizzazione di Protocolli d'intesa con realtà locali e accordi di valorizzazione con gli altri Enti. E presto – ribadisce il direttore dell'area archeologica - anche una nuova e importante stagione lirica”.

Una serie di eventi che non termineranno con la fine dell'estate. Confermate, infatti, le aperture serali a settembre: “Sicuramente ci sarà l'apertura serale il 21 settembre con la notte dei musei. Inoltre in collaborazione con la soprintendenza Abac di Caserta e Benevento faremo dodici aperture serali a settembre con il Teatro che si racconta, attraverso proiezioni video, performance di video mapping con uno spettacolo nello spettacolo. E cercherò di coniugare quelle serate con Sannio Falanghina Città Europea del Vino, per cui cercheremo nel corso di queste aperture serali di offrire ai visitatori anche la degustazione della falanghina del Sannio”.