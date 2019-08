Opera lirica al Teatro romano, sabato la presentazione In Regione la conferenza stampa di presentazione dell'evento

E' in programma sabato, 3 agosto, alle 12 presso la Regione Campania, nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, la conferenza di presentazione di 'Opera lirica al Teatro Romano': “la rassegna di lirica voluta dalla Regione Campania in collaborazione con il Mibac, il polo museale della Campania, la direzione del Teatro Romano e il comune di Benevento, che riporta dopo cinquant'anni la musica al Teatro Romano di Benevento”. La direzione artistica dell'evento, come si ricorderà, è affidata a Vittorio Sgarbi che sarà presente sabato a Napoli. Nel corso della conferenza, inoltre, è prevista la presenza del governatore Vincenzo De Luca, della direttrice del polo museale della Campania, Anna Imponente nonché del direttore del Teatro romano di Benevento, Ferdinando Creta, dell'assessore Mario Pasquariello e del presidente della sezione Turismo di Confindustria Benevento, Fulvio De Toma.