Rigoletto, c'è attesa per la serata di domenica Biglietti in prevendita da domani al Teatro Romano

Rigoletto, Pagliacci e La Vedova allegra. C'è attesa per le tre serate in programma al Teatro Romano di Benevento per la rassegna diretta da Vittorio Sgarbi. Intanto è stata fissata la data per la prevendita dei biglietti. Per Rigoletto sarà possibile acquistarli presso il botteghino del teatro Romano di Benevento, domani 3 agosto dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e domenica 4 agosto, giorno della rappresentazione, dalle ore 13,00 ad inizio spettacolo. Prezzo biglietti € 5 under 25 ed € 15 over 25.