Lirica Teatro Romano. Sgarbi: musica e parole creano immagini Oggi la presentazione del cartellone a Napoli

Torna l'opera lirica al teatro Romano di Benevento con tre titoli in cartellone per un programma realizzato da Scabec, azienda in house della Regione Campania che si occupa di cultura, e Mibac, insieme con il polo museale della Campania e il Comune di Benevento. La rassegna è stata presentata questa mattinba a Palazzo Santa Lucia ed è diretta da Vittorio Sgarbi. Domani debutta 'Rigoletto' di Giuseppe Verdi per la regia di Katia Ricciarelli, mentre l'11 agosto andra' in scelta 'Pagliacci' di Ruggero Leoncavallo, per finire il 7 settembre con 'La vedova allegra' di Franz Lehar. Scenografie contenute, "perche' la musica e le parole creano immagini", spiega Sgarbi, che anche di recente si è cimentato nella regia di opere liriche e che ritiene la rassegna di Benevento una prosecuzione di un progetto più ampio che è partito un anno fa dalla Calabria e che sta toccando diversi luoghi monumentali del Mezzogiorno.

"Un buon regista sta in secondo piano - aggiunge il critico d'arte - perche' lascia che la musica parli e crei immagini. La musica si esalta perche' un circo in un teatro romano e' di per se' un corto circuito di immagine di storia. Ma i sentimenti sono gli stessi". Prezzi contenuti per i biglietti, fissati a 15 euro, ma con riduzioni cospicue per i giovani e per gli over 65. "C'e' sempre la volonta' di avvicinare tutti a questo genere di spettacoli", sottolinea Sgarbi, che ha scelto Katia Ricciarelli per la serata inaugurale. Dell'opera verdiana il celebre soprano, passata ora dietro le quinte, propone un'interessante lettura al femminile del buffone di corte che fu addirittura censurato dagli austriaci, quando l'opera debutto'. Sgarbi sara' invece il regista dei 'Pagliacci' con il maestro Leonardo Quadrini che dirigera' l'orchestra sinfonica di Udmurtia. Chiude Flavio Trevisan dirigendo 'La vedova allegra', operetta portata in scena dalla Compagnia Italia Adi Operette.