Stregati da Sophia porta la Filosofia in piazza Venerdì 6 e sabato 7 settembre con Salvatore Natoli e Carlo Galli

L’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia” e l’Università degli Studi del Sannio organizzano” Filosofia in piazza”. La filosofia esce dalle aule accademiche e ritorna alle sue origini “nella piazza”, per offrire alle persone un’occasione per ascoltare, per riflettere e condividere problemi ansie e incertezze. Una filosofia, quindi, legata alla realtà che entra in contatto diretto con quelle che sono le questioni attuali. Oggi viviamo in una società dominata da una grave crisi economica, segnata da profonde disuguaglianze che spesso sono la causa di disagi familiari, sociali e personali. C’è, però, il desiderio da parte degli uomini di ritrovare la serenità, la pace, l’armonia perduta. “Armonia” è unione, proporzione, accordo, concordanza che provoca piacere. “Armonia” è la capacità di parlare e cantare bene. “Armonia” è musica come arte della parola, della danza, del suono, della poesia. “Armonia” è la scienza dell’ordine, della misura dell’equilibrio, è accettazione delle differenze. “L’opposto concorde e dai discordi bellissima armonia, e tutto accade secondo contesa”, affermava Eraclito.

Oggi cosa s’intende per armonia’? Come possiamo definirla? E’ possibile l’armonia o per qualche motivo siamo condannati alla disarmonia? Da che cosa nascono l’una e l’altra? Attraverso un percorso di ricerca, si cercherà di delineare un concetto di armonia, che poggiando su di una solida cultura, sappia ritrovare o scoprire equilibri interiori e sociali adeguati all’attuale situazione del mondo.

Il tema dell’ “Armonia” verrà declinato nei suoi molteplici aspetti nell’ambito del Sesto festival Filosofico del Sannio e negli incontri di “Filosofia in piazza” che si terranno : venerdì 6 settembre ore 19, in piazza Santa Sofia con Salvatore Natoli che affronterà il tema : “Concordia discors. Conciliare gli opposti, mescolare i diversi” poi per 'filosofia e danza': “Rhapsody in Blue” di G. Gershwin a cura della Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello.

Sabato 7 settembre alle 19 in Piazza Santa Sofia invece Carlo Galli, relazionerà sul tema : “Pace, amicizia, concordia: filosofia politica dell’armonia” per filosofia e musica: “Carmina Burana” di C. Orff. Dirige il M° Luciano Fiore con l'orchestra e il coro del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento.