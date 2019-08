Teatro Romano, in scena Pagliacci per la regia di Sgarbi Domani sera secondo appuntamento con la rassegna voluta dalla Regione

C'è attesa per la seconda serata della Rassegna Opera Lirica al Teatro Romano di Benevento, voluta dalla Regione Campania che l’ha promossa attraverso la Scabec, società per la valorizzazione dei beni culturali regionali. Domani (domenica 11) è in scena Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, nell’originale regia di Vittorio Sgarbi. L’opera indaga il dramma

interiore di un Canio sconvolto dal tradimento della moglie appena scoperto: tuttavia si prepara allo spettacolo perché l’attende il pubblico che ha voglia di ridere mentre lui vorrebbe morire...

Ingresso con biglietto popolare al costo di € 15,00 per over 25 e di € 5,00 per under 25 e over 65. I biglietti sono in vendita on line su Vivaticket e a Benevento presso All Inclusive Servizi, Lungo Calore di Svevia, 25 - Bar Tabacchi Fratelli Collarile, Piazza San Modesto, 34/36 - Bet Bull BULL,Via Ruffilli, 21 – Biglietteria del Teatro Romano dalle ore 19,00 di domenica 11.