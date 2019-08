Serate tra danza, musica e cinema aspettando Omaggio a Fellini Il 19 e 20 agosto ed il 7 settembre le iniziative collegate allo spettacolo con Fracci e Giannini

Una tappa di avvicinamento per uno spettacolo davvero speciale “Omaggio a Fellini”. E' la proposta della compagnia Balletto Benevento che la propone in attesa del ritorno della danza al Teatro Romano il prossimo 1 settembre con Omaggio a Fellini, uno spettacolo ideato e realizzato da Carmen Castiello in collaborazione con la Compagnia Balletto di Benevento, orchestra Filarmonica di Benevento, Circo Famiglia Group, per la regia di Linda Ocone, protagonisti Carla Fracci e Giancarlo Giannini.

Il 19 agosto alle ore 21.00, lungo il Corso Garibaldi, si parte con ‘La strada...la notte’, una performance di improvvisazione di danza a cielo aperto su musiche di Nino Rota, accompagnata dai musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento

“Le suggestioni musicali daranno vita ai movimenti e alla libera interpretazione dei danzatori. Il corpo danzante si farà scrutare nella notte attraverso le strade della città sannita dalla macchina fotografica in una sequenza di emozioni dettata dalla musica, trasformando continuamente la percezione dello spazio in cui viene visto”.

Il 20 agosto, alle 19.30, a Palazzo Paolo V, si terrà la proiezione del film La strada di Federico Fellini, con musiche di Nino Rota. Seguirà un dibattito con Michele Salvezza, Linda Ocone e Carmen Castiello.

Il 7 settembre, alle 18, presso il Museo del Sannio, sarà allestita una mostra che esporrà documenti fotografici relativi allo spettacolo dedicato a Fellini, con il coordinamento artistico di Rosanna De Cicco.

Le opere sono realizzate dal gruppo fotografico dell’Accademia ‘JMC’, Curatore Lello Campanelli, organizzazione fotografica Giusy e Rossella De Nigris.