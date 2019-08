Teatro Romano aperto per la festa di San Bartolomeo Il direttore Creta annuncia: "Ingresso gratuito in occasione della festività"

A Benevento teatro Romano aperto ad ingresso gratuito in occasione della Festa del Santo Patrono. Ad annunciarlo, in una nota, il direttore dell'area archeologica, Ferdinando Creta che spiega: "Domani, sabato 24 agosto, in occasione della Festa di San Bartolomeo, patrono della città di Benevento, l’ingresso al Teatro Romano di Benevento sarà gratuito. L’iniziativa di promozione si svolge nell’ambito della campagna ministeriale #IoVadoAlMuseo".