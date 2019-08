Città Spettacolo: "Apertura serale del teatro Romano" Giovedì prolungamento visita fino alle 22

In occasione della Rassegna Città Spettacolo, visto il successo delle aperture serali del 17 e 18 agosto, per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale del Sannio, nell’ambito del Piano di Valorizzazione 2019 della Direzione generale Musei, il Teatro Romano di Benevento giovedì 29 agosto effettuerà l’apertura serale con prolungamento di visita fino alle 22,20, a partire dalle ore 19,00.

Il costo del biglietto è di € 1,00 per gli over 25 e gratuito per gli under 25. Con le suggestioni del Teatro illuminato il personale accompagnerà i visitatori nella storia dell’area archeologica beneventana.