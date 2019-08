Domani all’Hortus Conclusus Libero Teatro con Luci di Donne Alle ore 22

Domani, 30 agosto, alle 22, presso l’Hortus Conclusus di Benevento, gli allievi di Libero Teatro presentano “Luci di donne, 3.0” uno spettacolo nuovo nei contenuti ma, da tre anni, improntato su tematiche che vedono la donna protagonista. La pièce, inserita nell’ambito della XL Rassegna di Benevento Città Spettacolo, è un viaggio tra mito e realtà, che rivela un universo femminile ricco di analogie tra passato e presente. Alla rielaborazione creativa di pagine della letteratura classica si alternano, infatti, monologhi di pregnante attualità che offrono allo spettatore momenti di divertimento e spunti di riflessione. Lo spettacolo propone, con leggerezza, considerazioni sul nostro vivere sociale, sulla necessità di vigilare sempre affinché ogni individuo conservi la propria libertà di esistere e la propria dignità, senza soperchierie, senza ricatti, sulla necessità di ritrovare la propria ‘umanità’ sepolta sotto tonnellate di disattenzione, di intolleranza, di colpevole ignoranza. “Credevamo che nella modernità saremmo riusciti a lasciarci alle spalle le paure che avevano pervaso la vita in passato; credevamo che saremmo stati in grado di prendere il controllo della nostra esistenza, eppure, uomini e donne che abitano la società del benessere si sentono spesso in uno stato di allarme. Persino la relazione tra uomo e donna, anziché rappresentare un approdo, genera spesso insicurezza,fragilità, ingiustizia.” Spaziare tra i diversi generi teatrali, alternando spettacoli di impegno storico, sociale e civile, a lavori brillanti, è una peculiarità di Libero Teatro, che ha come obiettivo la formazione umana ed artistica degli allievi e la valorizzazione di persone dal talento innato.