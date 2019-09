Premio Marzani, domani e domenica l'evento Pronti alla 12esima edizione della manifestazione letteraria

Si terrà nel fine settimana la 12esima edizione del Premio Internazionale Giornalistico e Letterario Marzani. L'organizzazione annuncia i diversi momenti dell'evento. Domani, sabato 14 settembre, alle ore 18,30 in piazza Bocchini è previsto un convegno sulla situazione nell’area mediorientale e nordafricana.

L’Italia e l’Unione Europea alla ricerca di un equilibrio per le aree di conflitto.

È prevista la partecipazione del ministro degli Affari Europei, Enzo Amendola (Pd), del vicepresidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5S), del giornalista inglese John Phillips, del giornalista libanese, Sevag K Hagopian, delll’Ambasciatrice in Italia dell’Armenia, Victoria Bagdassarian, l’Ambasciatrice in Italia del Libano, Mira Daher Violedes e della Console della Tunisia in Campania, Beya Abdelbaky Fraoua.

Il dibattito sarà moderato da Roberto Roggero, direttore di “Assadakah”.

Domenica 15 settembre alle ore 11 presso il Salone delle conferenze nella Camera di Commercio di Benevento incontro delle rappresentanze diplomatiche di Libano, Armenia e Tunisia con il mondo imprenditoriale locale. Interverranno il presidente dell’ente camerale, Antonio Campese, il presidente di “Campania Europa Mediterraneo”, Enzo Parziale, il sindaco di San Giorgio del Sannio, Mario Pepe, e il presidente della Provincia, Antonio Di Maria. Nel corso del meeting, sarà proiettato il video “Sannio Falanghina. Città europea del vino 2019”.

Alle ore 18 a San Giorgio del Sannio in Piazza Bocchini conferimento delle cittadinanze onorarie di San Giorgio del Sannio a: Mira Daher Violedes, Ambasciatrice in Italia della Repubblica del Libano, Victoria Bagdassarian, Ambasciatrice in Italia della Repubblica d’Armenia e Beya Abdelbaky Fraoua, Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, in Campania e regioni dell’Italia meridionale.

A seguire la cerimonia d’assegnazione del Premio Marzani 2019, presentata da Carmen Di Marzo.

Per l'edizione 2019 i riconoscimenti saranno assegnati ad Anna Foa: storica, scrittrice - autrice del libro “Andare per i luoghi di confino”. Paolo Borrometi: giornalista - Per la sua tenace lotta contro la mafia. Isaia Sales: giornalista, meridionalista, scrittore. John Phillips: giornalista, direttore “ItalianiInsider.it”, ex corrispondente del Times. Roberto Roggeri: giornalista, direttore dell’agenzia di stampa Italo/Araba “Assadakah”. Laura Sleiman: direttrice Agenzia nazionale “Informazione Libano”. Aran Aranian: giornalista, direttore Agenzia “Armen Press”. Senag Hagopian: giornalista, direttore “Zartonk Armenian NewsPaper”. Letizia Leonardi: giornalista e scrittrice - Autrice del libro “Il chicco acre della melagrana”. Andrea D’Ambrosio: regista del film “Due euro l’ora”. Alessandra Mulas: giornalista, scrittrice - Autrice del libro “Non sono 007. Le verità nascoste”. Massimiliano Virgilio: scrittore - autore del libro “L’Americano”. Fortunato Vesce: scrittore - Autore del libro “Agguato di nostalgia”. Paolo Speranza: giornalista e storico del cinema. Il Quartetto dell’Accademia Sannita: per il costante impegno nella comunicazione della bellezza universale della musica.