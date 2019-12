Sant'Agata: domenica concerto di canto beneventano Omaggio a Sant'Alfonso Maria de'Liguori e alle canzoni alfonsiane

Gran concerto di musica sacra domenica pomeriggio a Sant'Agata de'Goti, organizzato dalla Società Operaia Mutuo Soccorso, presieduta da Antonio Piscitelli e di cui è presidente onorario Arturo Mongillo, dalla parrochia del Duomo e dal parroco della chiesa principlale

Si tratta di un interessante concerto di musica sacra, in particolare del canto beneventano , esiguito dal coro Santa Cecilia della Cattedrale di Benevento, con direzione del maestro monsignor Lupo Ciaglia, e che vedrà la partecipazione della dottoressa Anna Patrizia Martino, con coro del Duomo di Benevento eseguirà canti natilizi di Sant'Alfonso Maria de' Liguori, avvocato prima, vescovo di Sant'Agata poi.

Dopo la messa di domenica alle 18 ci sarà anche un omaggio a Sant'Alfonso Maria de' Liguori per le canzone alfonsiane, come ad esempio "Tu scendi dalle stelle", composta proprio da Sant'Alfonso, e diventata la seconda canzone natalizia più conosciuta al mondo.