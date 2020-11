Non Seguirmi, un film 'sannita' alla Festa del cinema di Roma La giovane Ermelinda Maturo è autrice del soggetto e produttrice del lungometraggio

Il mondo dei social, la vita degli influencer ma anche giochi di sottile psicolgia. E' una trama ricca di colpi di scena quella del film "Non Seguirmi" della giovane sannita Ermelinda Maturo che ha partecipato alla Festa del cinema di Roma, lo scorso ottobre.

Originaria di Cusano Mutri, Maturo lavora a Roma ad un progetto per il cinema che si occupa di formazione, produzione, organizzazione e distribuzione.

“Non Seguirmi nasce da un format di reality con vari personaggi – racconta – e la trama si muove intorno ad una donna che si prende cura dell'universo femminile... fino, però, ad un finale agghiacciante”.

Presentato nella sua prima uscita al l centro sperimentale di cinematografia di Roma Non seguirmi è “un legal thriller mozzafiato dal respiro internazionale che lascerà tutti a bocca aperta”.

La trama segue uno stoker di influencer, psicopatico che firma i suoi crimini efferati utilizzando sempre lo stesso metodo. Scoperto sarà messo alle strette da chi non avrebbe mai voluto...”.

E la partecipazione al Festival del cinema di Roma è un bel traguardo per il lungometraggio prodotto da Ermelinda Maturo, diretto da Alessandro Febo e girato in più regioni: Lazio, Calabria e infine Campania.

“Finire di girare un film in questo periodo nel Sannio e nell' isola da me molto amata, Lacco Ameno (Ischia) – racconta ancora Maturo - è stata una gran bella soddisfazione non solo per me ma anche per tutta la squadra”.

Il film è stato girato a settembre in Campania tra Benevento e Ischia. Non seguirmi è stata anche una grande opportunità per sperimentare l’efficace, reale ed innovativa applicazione di protocolli e conseguenti comportamenti Covid19 Safe ma a partire dalla scrittura grazie anche alla sceneggiatrice Anna Rita Santoro e lo psicologo Antonio Luce, che hanno sapientemente recepito le continue indicazioni di Ermelinda Maturo autrice del soggetto, sono arrivati davvero a “progettare” in dettaglio il film con un’accurata preparazione prima dell’apertura del set. Attualmente in post-produzione e dove ci saranno diverse sorprese.

Protagonisti del thriller sono Alessandro Orrei di origini sannite, Alessandra Izzo, Elodie Serra Attrice Italo/ Francese, Sharon Fuoco, Ubaldo Marangio, Antonio Cadore, Reyson Grumelli, Holly Irgen e il film conta anche sulla partecipazione straordinaria di Eleonora Pieroni venuta direttamente da New York e tanti altri piccoli e aspiranti attori come Ludovica Torone, Michele Bellinvia, Sara Carulli, Fabio Fontana, Maverick e Sharon lo Bianco, Valeria Nappi, Daniele Nuzzi.