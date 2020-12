Apertura straordinaria di nuove ammissioni al Conservatorio Il direttore Grassia: "vedono nella cultura musicale una reale prospettiva di crescita culturale"

Su disposizione del direttore del Conservatorio Statale di Musica 'Nicola Sala' di Benevento, Giosuè Grassia, sono stati riaperti i termini per le iscrizioni agli esami di ammissione ai corsi di primo livello (triennio), di secondo livello (biennio) e ai corsi propedeutici e preaccademici per l’anno accademico 2020/2021. Il termine ultimo per la consegna delle domande è stato fissato al 10/12/2020. Le iscrizioni sono a numero chiuso e saranno ammessi per ogni livello di corso solo tre candidati per ogni disciplina; si avverte che per i corsi di “Popular music” non ci sono più posti disponibili. Per i soli corsi di oboe, fagotto, corno, contrabbasso e flauto dolce (solo corso triennio) e per flauto, clavicembalo, contrabbasso jazz, saxofono jazz, tromba jazz e trombone jazz il termine ultimo per la consegna delle domande è fissato al 10 gennaio 2021. Le domande di ammissione dovranno essere presentate unicamente attraverso la procedura di ISIDATA presente al seguente link: https://www.servizi5.isidata.net/SSdidatticheCO/MainGenerale.aspx?lng=it-IT e seguire le procedure.

I candidati che saranno ammessi alla frequenza dei corsi di laurea di I e II livello (triennio-biennio) per l'anno accademico 2020/2021, per poter usufruire di eventuale esonero e/o riduzione delle tasse, dovranno consegnare all'atto dell'iscrizione la certificazione ISEE rilasciata nell'anno 2020. L’iscrizione ai Corsi Accademici di Primo Livello (Trienni ordinamentali) comporta l’incompatibilità con l’iscrizione a corsi di corrispondente livello attivati dalle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica. Per la frequenza ai Bienni l’ammissione è riservata agli studenti in possesso di diploma accademico di primo livello, o di diploma di laurea, o di diploma di conservatorio congiunto ad un diploma di scuola secondaria superiore. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito web del Conservatorio di Musica “Nicola Sala”.

“A fronte di una notevole richiesta da parte dell’utenza di accedere ai corsi accademici – commenta la decisione il direttore Giosuè Grassia- ha determinato la necessità di una riapertura straordinaria di nuove ammissioni, per venire in contro alle esigenze degli studenti che in questa particolare fase storica caratterizzata dalla pandemia da Covid-19, vedono nella cultura musicale una forte e reale prospettiva di crescita culturale e sociale. E’ altresì sentita l’esigenza di ampliare l’offerta culturale del Conservatorio che, in piena sintonia con la presidenza del Conservatorio, attraverso la sottoscrizioni di intese con le altre istituzioni del territorio, si potrà avere la possibilità di estendere la cultura musicale in un’area vasta, per consentire alle nuove generazioni l’acquisizione di nuovi strumenti, utili e necessari per una crescita globale della società.”