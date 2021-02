"Eternità, modernità e attualità dei miti" Il progetto del Liceo Giannone si svolgerà su piattaforma Webex

Gli alunni delle classi liceali prima E, prima C, prima F, seconda C, terza C , terza E del Liceo Classico “Pietro Giannone” incontreranno, venerdì, alle ore 16.00, Maurizio Bettini, Professore Emerito di Filologia Classica e Direttore del Centro di Antropologia del Mondo antico presso l’Università di Siena, e la professoressa Aglaia McClintock, professore associato di Diritto Romano e Istituzioni dell’antichità presso l’Università degli Studi del Sannio, membro del Comitato direttivo del Centro di Antropologia del mondo antico, nell’ambito del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “Eternità, modernità e attualità dei miti” che, perfettamente integrato nel curricolare, è partito dalla lettura, dall’analisi e dallo studio di saggi raccolti nel volume “Mythologica. Dei, eroi e passioni”, curato dal prof. Bettini.

L’incontro, che si svolgerà su piattaforma Webex, sarà aperto dai saluti istituzionali del D.S. del Liceo, Prof. Luigi Mottola, e della Prof.ssa Annamaria Nifo, presidente del Corso di Laurea di Giurisprudenza dell’Università degli Studi del Sannio. Gli alunni si confronteranno sulla vitalità e sull’attualità di personaggi senza tempo quali Ulisse, Enea, Clitemnestra, Medea, le cui vicende offrono incredibili spunti di riflessione su temi di grande attualità.

Dal 17 febbraio il liceo Giannone ha già avviato, sempre nell’ambito dei PCTO, un’importante e proficua collaborazione con l’Università Orientale di Napoli che, in linea con le radici della cultura classica, consente agli alunni di avvicinarsi alle civiltà antiche e all’archeologia dell’Asia e dell’Africa sia attraverso lezioni frontali che attraverso lezioni laboratoriali e interattive, supportate dall’esperienza dei docenti e degli studenti seniores del dipartimento.

Nell’incontro conclusivo del 26 marzo gli allievi del Giannone discuteranno, alla presenza delle Istituzioni, i lavori svolti a conclusione del percorso.