"Stregati da Sophia", la lectio Maurizio Ferraris Venerdì il settimo appuntamento del 7° Festival Filosofico del Sannio

Non è vero che siamo portatori di imperativi categorici, è vero il contrario: proprio nella misura in cui l’umano viene educato alla struttura del rispondere a- può formulare, in un secondo momento e in forma derivativa, la struttura del rispondere di-, cioè dell’essere moralmente responsabile.

Maurizio Ferraris è professore di Filosofia teoretica presso l’Università di Torino. Nelle sue ricerche filosofiche ha contribuito alla rielaborazione delle posizioni ermeneutiche e negli ultimi anni è passato dalla proposta di una ontologia critica e sociale allo sviluppo di una posizione filosofica che può essere definita “nuovo realismo”, in alternativa al postmodernismo e al pensiero debole. Dirige il LabOnt (“Laboratorio di Ontologia”) e collabora con le pagine culturali de “la Repubblica”. Dopo aver scritto e condotto “Zettel - Filosofia in movimento” per Rai Cultura, dal 2015 conduce “Lo Stato dell’Arte” su Rai 5, dedicato all’approfondimento di temi d’attualità, politica e cultura. Dirige “Scienza Nuova”, l’istituto di studi avanzati dedicato a Umberto Eco che unisce l’Università e il Politecnico di Torino ed è rivolto alla progettazione di un futuro sostenibile, tanto dal punto di vista culturale quanto da quello politico.

Ha scritto più di sessanta libri, molti dei quali tradotti in varie lingue. Tra i suoi libri recenti: Manifesto del nuovo realismo (Roma-Bari 2012); Realismo positivo (Torino 2013); Documentalità. Perché è necessario lasciar tracce (Roma-Bari 2014); Spettri di Nietzsche (Milano 2014); L’imbecillità è una cosa seria (Milano 2016); Postverità e altri enigmi (Milano 2017); Il denaro e i suoi inganni (con J.R. Searle, Torino 2018); Scienza nuova. Ontologia della trasformazione digitale (Torino 2018).

Introduce e coordina la professoressa Carmela D’Aronzo, presidente associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia". L’incontro sarà in video conferenza sulla piattaforma Web- Cisco- Webex con la possibilità di interagire con i relatori. Chi intende partecipare agli incontri deve comunicare la propria mail a : asstregatidasophia@gmail.com