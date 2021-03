Festival Filosofico del Sannio, c'è la lectio di Umberto Curi L'appuntamento mercoledì alle 15.30

Nuovo appuntamento mercoledi 17 Marzo alle ore 15,30 con il 7° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”. La lectio è affidata al prof Umberto Curi che relazionerà sul tema : “Le aporie della responsabilità”. Introduce la professoressa Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, coordina la professoressa Aglaia McClintock (Docente di Diritto romano e diritti dell’antichità - Università degli studi del Sannio).

"Usata per lo più senza aggettivi, e senza ulteriori precisazioni, adoperata quasi come una parola magica, in grado di risolvere d’incanto difficoltà altrimenti insormontabili, la responsabilità viene invocata per legittimare scelte e comportamenti, altrimenti imbarazzanti o comunque difficili da giustificare. Ma si può veramente ritenere di sapere che cosa si dice, quando si fa appello alla responsabilità?", sarà il tema al centro dell'incontro con Umberto Curi, professore emerito di Storia della filosofia presso l’Università di Padova e docente presso l’Università “Vita e salute” San Raffaele di Milano. È stato visiting professor presso numerosi atenei europei e americani. Giovedi 18 Marzo alle ore 15,30, invece, si terrà l’undicesimo appuntamento Festival con la lectio affidata al professor Ivano Dionigi.

Nella foto la presentazione dell'edizione 2021 del Festival Filosofico del Sannio