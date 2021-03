Benevento con Dante, ecco le celebrazioni Giovedì per i 700 anni dell’anniversario della morte del Sommo Poeta

Giovedì 25 marzo, nel giorno del Dantedì, sono tante le iniziative confluite nel cartellone di “Benevento con Dante”.

L’iniziativa che gode del patrocinio del Ministero della Cultura e per alcuni eventi del Comitato Nazionale per i 700 anni, è partita dall’associazione Culture e Letture APS e vedrà protagoniste diverse altre associazioni attive sul territorio che hanno aderito per ricordare il Sommo poeta in rapporto ai temi da loro trattati.

Si declinerà la figura di Dante attraverso tutte le arti, dalla letteratura alla matematica, alle scienze per arrivare al teatro, ai giochi di parole, al cinema, senza tralasciare momenti di condivisione con i bambini e i ragazzi.

Il cartellone prevede eventi da remoto ed eventi in presenza che saranno tenuti compatibilmente con l’emergenza Covid e le relative chiusure. “Ricordare i 700 anni dalla morte di Dante – sostiene Ferdinando Creta - è un’iniziativa di straordinaria importanza. L’Area archeologica del Teatro Romano di Benevento, d’intesa con la Direzione regionale Musei Campania, ha inteso partecipare all’organizzazione del ricco programma in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio, per riconfermare il proprio ruolo di luogo della cultura”.

“È per noi un momento importante di condivisione – dichiara il presidente Culture e Letture, Enrico Cavallo – che permette di unire diverse realtà e competenze per offrire una iniziativa composita e quanto più esauriente sulle tematiche universali legate al messaggio del Sommo poeta. Dante viene coniugato in tante espressioni grazie al contributo di tante associazioni che hanno aderito al cartellone, ognuna conservando la propria autonomia, ma tutte legate dallo stesso amore per il messaggio universale del poeta”. Queste le associazioni coinvolte nel progetto che - si ricorda - è ancora aperto ad eventuali partner, atteso che l’anno dedicato a Dante avrà termine nel prossimo mese di dicembre: Culture e Letture APS, Tanto per Gioco APS, presidente Angelo Miraglia; Fidapa BPW Italy- Benevento, presidente Paola Sapio; G.A.B. Gruppo Astrofili Beneventani, presidente Carmen Perrella;Uselte-Auser, presidente Adriana Pedicini; ass.Trivium, presidente Giuseppe Fusco; ass. Ladebh- Ludo Ars Demo Etno Biblio Hic, presidente Laura Di Napoli, Fai – delegazione Benevento, capo delegazione Patrizia Bonelli; Frati francescani con frate Antonino Carillo; UniversoArte, presidente Antonella Botticelli; ANSPI – Parrocchia dell’Addolorata, presidente Annamaria Micco; Compagnia delle ex, Compagnia di Balletto Benevento, Centro Studi Danza Carmen Castiello, Dr.Jazz&DirtyBucks Swing Band, ass. culturale PAKU’ APS, presidente Giovanluigi Crocco Egineta; Associazione Informagiovani, presidente Mafalda Puzella. Un grazie a Alfredo Verdile, autore del logo dell’iniziativa; a Federica Formato, docente di sociolinguistica; al professore Michele Ruggiano; a Dario Castellano, astrofisico; a Peppe Barile e Emilia Tartaglia Polcini, al regista Lorenzo D’Amelio, alla regista Linda Ocone, al professore Ferdinando Casolaro, al professore Luigi De Nicola, all’artista Carlo Carmine Maffei, alla libreria Masone-Alisei, alla libreria Barbarossa e a quanti si sono prodigati per la riuscita della manifestazione.