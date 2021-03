L’Archeoclub ricorda le visite di Papa Orsini a Benevento Relatore sarà lo storico Giacomo de Antonellis

Nel 1724 Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento, venne eletto papa. Rimase in carica per sei anni. In due occasioni, nel 1727 e nel 1729, decise di venire a Benevento per trascorrervi il periodo pasquale. Entrambe le occasioni furono ricche di eventi e di doni significativi alla città. Per ricordare quelle due date di circa trecento anni fa, l’Archeoclub propone un webinair mercoledì 31 marzo, alle ore 18.

Relatore sarà lo storico Giacomo de Antonellis, la cui notevole produzione storiografica si è di recente arricchita di una nuova opera, “Civiltà di Benevento”, edita in tre volumi dalle Edizioni Realtà Sannita. Saranno analizzati diversi aspetti e curiosità storiche, dal come un papa viaggiava a come veniva festeggiata la Pasqua in quei tempi. Ovviamente sarà anche occasione per ricordare la figura dell’Orsini e le opere che lui compì per Benevento. Per chiedere di partecipare alla conferenza in diretta, bisogna inviare una richiesta di accesso all'indirizzo elettronico archeobenevento@gmail.com.