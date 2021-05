Per il maggio dei libri... Letture a Palazzo La scrittura teatrale e libri da cantare nei due appuntamenti in programma questa settimana

Prosegue con due appuntamenti settimanali la rassegna “Letture a Palazzo”, iniziativa organizzata dall’assessorato alla Cultura del Comune di Benevento, inserita nel programma nazionale de “Il Maggio dei Libri”.

Si parte domani, quando alle 17 è prevista la presentazione on line del libro/progetto “TumPa Tum”, un libro da leggere, cantare e giocare rivolto al mondo dell’infanzia a cura del maestro Luigi Giova e Giada Lepore. L’appuntamento è organizzato dal Comitato “Insieme per… Abbattere le barriere con l’arte”.

A seguire, venerdì 21 maggio, sempre alle ore 17, si terrà la presentazione del libro “L'universo è un materasso” (Edizioni Primavera 2021) di Francesco Niccolini, pezzi di letteratura teatrale scritti per i giovani lettori.

TumPa Tum è un progetto, realizzato da Luigi Giova, a metà tra lettura e musica. Un libro da sfogliare e con cui interagire. Scritto dall’educatore musicale beneventano Lugi Giova e disegnato dall’illustratrice romana Cristiana Cerretti, attraverso un gioco linguisticomotorio, percorre la genesi dei due protagonisti: Tum e Pa. Personaggi-suono che si offrono per accompagnare adulti e bambini in un viaggio attraverso un mondo armonico fatto di ritmo, vocalità e danza. L’autore, musicoterapista ed educatore musicale per la prima infanzia, presenta un percorso eclettico per un uso ludico e da reinvestire all’occorrenza in contesti ricreativi e didattici rivolti all’infanzia. La matita di Cristiana Cerretti saltella e colora seguendo la musica generando due personaggi freschi e intensi, essi stessi ritmo e suono.

Venerdì tocca al libro “L'universo è un materasso” (Edizioni Primavera 2021) di Francesco Niccolini. Il libro è inserito nella collana i gabbiani un catalogo di letteratura teatrale pensato e per giovani lettori. Sono pezzi di letteratura teatrale scritti per i giovani lettori, o comunque adatti ai loro cuori, teste e voci. Saranno ospiti il drammaturgo e romanziere Nicollini, che da venticinque anni scrive testi teatrali per Marco Paolini, Vetrano e Randisi, Simone Cristicchi e molte compagnie e artisti del teatro italiano. Con lui la direttrice di collana Federica Iacobelli e gli editori di Edizioni Primavera, casa editrice fondata specializzata in letteratura per l'infanzia con sede a Cervinara (AV). Il libro è un monologo, il primo inserito nella collana. “Niccolini fa dire al signor Crono la sua storia. Così compendia milioni di anni in una sola ora. Evoca con una voce centinaia di altre voci. Ci fa ascoltare il Tempo o magari trasforma noi stessi in lui, anche se forse il tempo non esiste. Soprattutto ci lascia scoprire che a volte, come a teatro, le cose esistono se noi ci crediamo, ovvero se le facciamo esistere”.

“Letture a Palazzo” si arricchisce, quindi, di un appuntamento che porterà lettori e appassionati a scoprire un genere letterario ancora poco conosciuto, almeno in Italia, ma che trova nella giovane casa editrice campana ormai un modello di ricerca e sperimentazione editoriale.

Tutti gli appuntamenti della rassegna saranno trasmessi in diretta sulla pagina facebook della Biblioteca Comunale di Benevento.